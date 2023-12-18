 

В Москве установили указатели к 16 “арктическим” объектам

18.12.2023, 11:54, Новости дня
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Без малого десять лет назад впервые на улицах российской столицы начали появляться синие таблички с белыми буквами. Они идеально встраиваются в архитектурный облик Москвы и помогают ее жителям и гостям быстро ориентироваться в пространстве. Таким образом в городе формируется система навигации, соответствующая единому стандарту.

В рамках данной системы в Москве установили указатели к 16 объектам, связанным с освоением Арктики. Новые таблички таблички можно встретить в Центральном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“В общей сложности установили 29 указателей со специальными QR-кодами и 106 информационных полей, в том числе к мемориальным доскам советским исследователям Арктики Георгию Ушакову и Владимиру Русанову, дому полярников на Никитском бульваре”, – отметил чиновник.

Внедряемая в столице единая система навигации является важной составляющей комфортной городской среды. С 2014 года единой стандарт предполагает установку синих табличек с белыми буквами, которые довольно легко читаются.

Единая система навигации позволяет как местным жителям, так и гостям города быстро находить удобный путь к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, а также к больнице, поликлинике, достопримечательности, МФЦ, театру, школе, детскому саду или другому социально значимому объекту.

Важно отметить, что в рамках единого стандарта в Москве реализуется проект историко-патриотической навигации. Указатели с QR-кодами устанавливают возле домов, в которых жили герои ВОВ. Также они появляются рядом с объектами, связанными с исторически значимыми для России периодами или выдающимися деятелями нашей страны.

Кстати, таблички в городе устанавливаются и при участии активных граждан, которые выбирают топонимы на одноименном цифровом портале. К примеру, москвичи сформировали кинематографический квартал в районе Раменки. Кроме того, они проголосовали за названия для 27 станций метро и парков в 35 районах.


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