Качество отечественной водки выросло на 25 процентов

Качество российской водки за последний год выросло в среднем на 25 процентов, сообщают эксперты Национальной системы мониторинга (Роскачество).

Для получения объективных данных эксперты применяют комбинированную методику – в неё входят изучение состава напитков в лабораториях, уличный соцопрос и опрос лиц, состоящих на учёте у нарколога, и персональная дегустация.

В этом году количество пунктов в анкете опроса было увеличено: изучается как вкус водки, так и реакция организма на употребление определённого количества, впервые в опросник был включён пункт «послевкусие» – в нём опрошенные сообщают о своём состоянии на следующие сутки после запоя, а также о своём желании продолжить дегустацию.

– В этом году удалось опросить несколько тысяч россиян, да и намного больше производителей представили свою продукцию для дегустации, – с гордостью заявил представитель Роскачества Иван Хлебников.

По наблюдениям его коллег, в среднем значимый эффект для дегустатора стал наступать на четверть быстрее, чем ранее, что говорит о добросовестности производителей и их стремлении чётко придерживаться рецептуры и ГОСТа.

– Такими темпами мы скоро придём к легендарному советскому «коленвалу», это когда выпил грамм триста и уже в дрова! – заключил дегустатор.

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