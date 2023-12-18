 

Качество отечественной водки выросло на 25 процентов

18.12.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Качество российской водки за последний год выросло в среднем на 25 процентов, сообщают эксперты Национальной системы мониторинга (Роскачество).

Для получения объективных данных эксперты применяют комбинированную методику – в неё входят изучение состава напитков в лабораториях, уличный соцопрос и опрос лиц, состоящих на учёте у нарколога, и персональная дегустация.

В этом году количество пунктов в анкете опроса было увеличено: изучается как вкус водки, так и реакция организма на употребление определённого количества, впервые в опросник был включён пункт «послевкусие» – в нём опрошенные сообщают о своём состоянии на следующие сутки после запоя, а также о своём желании продолжить дегустацию.

– В этом году удалось опросить несколько тысяч россиян, да и намного больше производителей представили свою продукцию для дегустации, – с гордостью заявил представитель Роскачества Иван Хлебников.

По наблюдениям его коллег, в среднем значимый эффект для дегустатора стал наступать на четверть быстрее, чем ранее, что говорит о добросовестности производителей и их стремлении чётко придерживаться рецептуры и ГОСТа.

– Такими темпами мы скоро придём к легендарному советскому «коленвалу», это когда выпил грамм триста и уже в дрова! – заключил дегустатор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: КНДР испытала новую МБР

18.12 / ИИ нашел в пустыне Наска рисунки инопланетян, людей и кошек

18.12 / Spotify в России закрывают

18.12 / В США обещали сделать доступной вакцину от рака кожи в 2025 году

18.12 / Российское правительство изменяет роль профсоюзов

18.12 / Гастроэнтеролог Тимощенко назвала самые вредные продукты для здоровья людей

18.12 / В киевском метро поезд столкнулся с айсбергом

18.12 / Мнение: ФСБ и правосудие

18.12 / Склонность к суициду можно определить по анализу крови

18.12 / Минимализм станет одним из главных трендов 2024: как составлять модные образы в этом стиле в будущем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика