Рупор кремлевской пропаганды: КНДР испытала новую МБР

КНДР ночью испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету.

Ракета успешно пролетела 1000 километров и упала в океан.

МО Японии заявило, что данная ракета может иметь потенциальную дальность в 15 000 километров в зависимоости от веса боеголовки и гипотетически способна достигнуть любой цели на территории США (если не будет сбита). КНДР сейчас активно наращивает и модернизирует свой ракетный потенциал. Активное сотрудничество с Китаем и Россией этому безусловно будет способствовать.

Ким ранее дал понять, что никакие угрозы и санкции не остановят развитие ракетно-ядерной программы КНДР – ракет будет больше и летать они будут дальше.

Также активными темпами сейчас развивается северокорейский гиперзвук и подводный флот.

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