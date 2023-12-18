 

Рупор кремлевской пропаганды: КНДР испытала новую МБР

18.12.2023, 11:20, Разное
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КНДР ночью испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету.
Ракета успешно пролетела 1000 километров и упала в океан.
МО Японии заявило, что данная ракета может иметь потенциальную дальность в 15 000 километров в зависимоости от веса боеголовки и гипотетически способна достигнуть любой цели на территории США (если не будет сбита). КНДР сейчас активно наращивает и модернизирует свой ракетный потенциал. Активное сотрудничество с Китаем и Россией этому безусловно будет способствовать.
Ким ранее дал понять, что никакие угрозы и санкции не остановят развитие ракетно-ядерной программы КНДР – ракет будет больше и летать они будут дальше.
Также активными темпами сейчас развивается северокорейский гиперзвук и подводный флот.

Источник: Colonel Cassad


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