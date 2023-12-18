 

ИИ нашел в пустыне Наска рисунки инопланетян, людей и кошек

18.12.2023, 11:05, Разное
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Как сообщает издание «Комсомольская правда», обнаруженные японскими и американскими специалистами в перуанской пустыне Наска рисунки инопланетянин, людей и котов, выявленные при помощи искусственного интеллекта, поставили исследователей в тупик.

Учитывая то обстоятельство, что рисунки на плато видны исключительно с высоты, обнаружены они были только в прошлом веке, в момент пролета над пустыней самолета, причем есть версия, что они имели ритуальное значение, но существует и мнение, согласно которому Наска использовалась в качестве доисторического космодрома.

Новые рисунки, среди которых присутствует трехглазая фигура с квадратной головой и антеннами, оказались меньше остальных. На данный момент смысл рисунков, созданных в период с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры, остается загадкой.        


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