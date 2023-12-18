Spotify в России закрывают

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, единственное юридическое лицо, представляющее стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, завершило свою работу и было ликвидировано с 14 декабря. Информация об этом поступила от ТАСС.

ООО «Спотифай» было зарегистрировано в Российской Федерации с 13 января 2014 года. Однако 6 февраля 2023 года было подано заявление о ликвидации компании. Сам шведский музыкальный сервис завершил свою работу в РФ 11 апреля 2022 года.

Ранее, вице-президент и генеральный директор Google Play, Сэм Брайт, объявил победителей ежегодной премии Google Play Best of 2023 Awards. Spotify был признан лучшим приложением для разных типов устройств. Этот музыкальный сервис позволяет слушать музыку и подкасты на любом устройстве.

Spotify — это стриминговый сервис, позволяющий законно прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты без их загрузки на устройство. Он доступен в виде веб-сайта и приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем в автомобилях.

Сервис имеет более 500 миллионов активных пользователей по всему миру, из которых почти половина являются платными подписчиками. Spotify является самым большим и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире. Он составляет более 36% мирового аудиостриминга и доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, а также в Австралии и Океании. В РФ сервис был официально запущен 15 июля 2020 года, но 6 марта 2022 года Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки, а 11 апреля 2022 года прекратил свою работу на территории страны.