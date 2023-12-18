 

Spotify в России закрывают

18.12.2023, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, единственное юридическое лицо, представляющее стриминговый музыкальный сервис Spotify в России, завершило свою работу и было ликвидировано с 14 декабря. Информация об этом поступила от ТАСС.

ООО «Спотифай» было зарегистрировано в Российской Федерации с 13 января 2014 года. Однако 6 февраля 2023 года было подано заявление о ликвидации компании. Сам шведский музыкальный сервис завершил свою работу в РФ 11 апреля 2022 года.

Ранее, вице-президент и генеральный директор Google Play, Сэм Брайт, объявил победителей ежегодной премии Google Play Best of 2023 Awards. Spotify был признан лучшим приложением для разных типов устройств. Этот музыкальный сервис позволяет слушать музыку и подкасты на любом устройстве.

Spotify — это стриминговый сервис, позволяющий законно прослушивать музыку, аудиокниги и подкасты без их загрузки на устройство. Он доступен в виде веб-сайта и приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиасистем в автомобилях.

Сервис имеет более 500 миллионов активных пользователей по всему миру, из которых почти половина являются платными подписчиками. Spotify является самым большим и популярным сервисом потоковой трансляции музыки в мире. Он составляет более 36% мирового аудиостриминга и доступен в большинстве стран Северной и Южной Америки, практически во всех странах Европы, некоторых странах Азии и Африки, а также в Австралии и Океании. В РФ сервис был официально запущен 15 июля 2020 года, но 6 марта 2022 года Spotify ограничил возможность оформления Premium-подписки, а 11 апреля 2022 года прекратил свою работу на территории страны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Качество отечественной водки выросло на 25 процентов

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: КНДР испытала новую МБР

18.12 / ИИ нашел в пустыне Наска рисунки инопланетян, людей и кошек

18.12 / В США обещали сделать доступной вакцину от рака кожи в 2025 году

18.12 / Российское правительство изменяет роль профсоюзов

18.12 / Гастроэнтеролог Тимощенко назвала самые вредные продукты для здоровья людей

18.12 / В киевском метро поезд столкнулся с айсбергом

18.12 / Мнение: ФСБ и правосудие

18.12 / Склонность к суициду можно определить по анализу крови

18.12 / Минимализм станет одним из главных трендов 2024: как составлять модные образы в этом стиле в будущем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика