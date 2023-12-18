В США обещали сделать доступной вакцину от рака кожи в 2025 году

Как заявил генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель, уже через два года вакцина от агрессивного рака кожи станет доступна.

В данном случае речь идет о терапевтической вакцине мРНК-4157, основное отличие которой заключается в том, что она может применяться непосредственно в борьбе с раковыми клетками, уже находящимися в организме, в то время как другие вакцины направлены на предотвращение заболевания. Можно сказать, что мРНК-4157 повышает степень эффективности противостояния иммунной системы дефектным клеткам.

В ходе исследования было установлено, что вакцина от Moderna, действовавшая совместно с иммунотерапевтическим препаратом Keytruda на основе моноклональных антител, снизила риск рецидива в течение трех лет, по сравнению с терапией исключительно моноклональными антителами, на 49%.