Российское правительство изменяет роль профсоюзов

На прошлой неделе правительство представило перед Госдумой два законопроекта, которые отражают интересную динамику, оказывающую влияние на отношения между государством и обществом. Эта тенденция характеризуется увеличением государственной роли в защите прав работников, постепенным вытеснением профсоюзов из этой сферы. В результате 24 февраля 2022 года, положение профсоюзов, которые исторически считались одними из самых эффективных институтов защиты прав работников, стало намного сложнее.

Поскольку профсоюзная деятельность часто связана с политикой, можно предположить, что у них стало меньше возможностей для защиты работников. В то время как ситуация на российском рынке труда, известная как “дефицит кадров”, создает возможности для усиления влияния и давления на работодателей.

По всей видимости, государство собирается взять на себя определенные функции, создавая более комфортное регулирование для индивидуальной, а не групповой защиты прав работников. Например, поправки к Трудовому кодексу (ТК) требуют от работодателей регулировать влияние непогашенных дисциплинарных взысканий на выплату премий работникам. Ранее, сотрудница государственной медорганизации Елена Царегородская обратилась в Конституционный суд (КС) из-за невыплаты премий по этой причине, и КС признал часть статьи 135 ТК РФ неконституционной, так как она не регулировала порядок лишения премий. Поправка также предусматривает аналогичные изменения в статье 152, которая определяет порядок выплаты сверхурочных часов — новый механизм расчета, более выгодный для работников. Эти изменения также связаны с решением КС, рассматривающего дело сторожа Анжеро-Судженского центра бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры в Кемеровской области Сергея Иванченко.

Учитывая, что в последние два года корпоративные юристы отмечают увеличение числа споров, в которых работники выигрывают, вплоть до оспаривания увольнений по собственному желанию или по соглашению сторон, можно заключить, что государство стремится предоставить работникам больше возможностей для самостоятельной защиты своих интересов. Оно выполняет эту задачу довольно эффективно, что соответствует тренду на огосударствление экономики и создание “сервисного” государства, обещанного нынешним премьер-министром в начале своего срока. В этой новой динамике место профсоюзного движения остается неясным.