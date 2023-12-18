 

Гастроэнтеролог Тимощенко назвала самые вредные продукты для здоровья людей

18.12.2023, 9:50, Разное
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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко пояснила о самой нежелательной пище для человеческого организма. Среди них – продукты с избытком сахара, соли, канцерогенов и трансжиров. Это включает в себя сладости, переработанное мясо, торты, пирожные, высокожирную выпечку, гамбургеры, картофель фри и колбасу. Также стоит избегать лапши быстрого приготовления, каши быстрого приготовления и картофельного пюре.

В список “запрещенных” продуктов также входят сладкие безалкогольные напитки, энергетики, алкоголь и соусы, богатые сахаром и жирами, такие как майонез и кетчуп. Такие продукты несут высокую калорийность и имеют низкую пищевую ценность, что приводит к избыточному потреблению калорий без необходимых питательных веществ.

Исследования показывают, что регулярное потребление обработанного мяса увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака из-за образования канцерогенных веществ, таких как нитрозамины.

Для снижения риска следует ограничивать потребление обработанного мяса до менее 20 граммов в день, вместо рекомендуемых 40 граммов. Колбасные изделия также богаты натрием, что может привести к проблемам с сердцем и сосудами.

Высокое содержание натрия в диете может увеличить риск сердечно-сосудистых событий и болезней сердца. Рекомендуется не употреблять более 2300 миллиграммов натрия в день, а идеальный предел составляет 1500 миллиграммов в день, чтобы поддерживать здоровье сердца.

При выборе колбасы также следует обращать внимание на содержание насыщенных жиров, которые не должны превышать 5-6% калорий в день, чтобы поддерживать низкий уровень холестерина и артериального давления. Избыток насыщенных жиров может привести к проблемам с весом и повышению уровня “плохого” холестерина ЛПНП.


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