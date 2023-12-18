 

В киевском метро поезд столкнулся с айсбергом

18.12.2023, 9:33, Разное
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Поезд, следовавший по «синей ветке» Киевского метрополитена, потерпел крушение в результате столкновения с айсбергом.

Специалисты считают, что после затопления части тоннелей дрейф ледяных массивов представляет серьёзную опасность для транспорта.

Айсберг предположительно откололся от ледника в пяти станциях от места происшествия и был течением вынесен в фарватер синей ветки. Лоцман поезда не смог своевременно
заметить его приближение, так как айсберг находился за поворотом по правому борту. Также обзор затруднял иней, покрывший подзорную трубу. В результате столкновения поезд получил пробоину ниже ватерлинии и стал тонуть. Благодаря грамотным действиям береговой охраны метрополитена, жертв среди пассажиров удалось избежать.

– Паники не было, пассажиры организованно надели спасательные жилеты и поплыли в сторону следующей станции, – говорит штурман поезда Елена Ярощук. – Ветер был попутный, три-четыре узла. Вскоре прибыли каботажники, залатали брешь, стравили шкоты. Потом поезд удалось развернуть на два румба и отбуксировать в док.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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