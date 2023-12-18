Орбан – это «троянский конь Москвы», но повлиять на политику ЕС в одиночку он не сумеет

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Главу венгерского правительства Виктора Орбана не зря называют в Евросоюзе «троянским конём» России: он действительно поддерживает тесные отношения с российским руководством и желает сделать ЕС гораздо более консервативным, что определённо понравилось бы Кремлю, заявил в интервью France 24 французский политолог и бывший грузинский министр Торнике Гордадзе. Между тем, как полагает Гордадзе, оказать серьёзное влияние на решения Брюсселя Орбан вряд ли сможет — во всяком случае, об этом говорит история его отношений с крупными соседями по блоку.

А подробнее мы эту тему обсудим с нашим гостем — Торнике Гордадзе. Большое спасибо, что к нам заглянули. Вы — бывший министр грузинского правительства по делам Европы и научный сотрудник парижского Института имени Жака Делора.

Остановимся на Орбане: он всё-таки отдельное пророссийское бельмо на глазу Евросоюза — или же на самом деле лишь обозначает некую широкую тенденцию на Западе, которая заключается в том, что у западных стран появляются некие сомнения?

ТОРНИКЕ ГОРДАДЗЕ, бывший министр Грузии по делам Европы, научный сотрудник Института им. Жака Делора: Есть немного и того, и того. Виктор Орбан поддерживает очень тесные отношения с российским президентом Владимиром Путиным, и в ЕС его многие называют «троянским конём» Москвы внутри Евросоюза. Он также находится в близком контакте с другими правыми и ультраправыми политиками внутри ЕС, которые жёстко критикуют Украину и весьма дружелюбно себя проявляют по отношению к России.



Основное различие между Виктором Орбаном и некоторыми другими европейскими ультраправыми лидерами состоит в том, что Орбан — не против расширения ЕС, но хочет, чтобы в союз включали дружественные ему и близкие ему по духу государства. Так, он выступает очень даже за присоединение Сербии под руководством Вучича или же Грузии, которой правит «Грузинская мечта», — то есть таких стран, где правительства придерживаются такой же линии касательно прав семьи и отношения к меньшинствам, христианству и так далее, всех этих консервативных идей.

Если коротко, он хочет такой Европейский союз, который бы понравился Владимиру Путину.

Но, на ваш взгляд, сможет ли всего одна страна, всего один человек заставить весь блок пойти другим путём? Как на сегодняшний момент ЕС мог бы оказать давление на Орбана — учитывая, что это демократическое объединение, где голос есть у каждой страны-члена?





ТОРНИКЕ ГОРДАДЗЕ: Нет, я не думаю, что Виктор Орбан способен в одиночку решать судьбу Европейского союза или же принимать серьёзные политические решения. До сих пор получалось, что, хотя он и угрожал применить своё вето, в конечном счёте давление со стороны других европейских стран — в том числе крупных, вроде Германии, Франции и так далее, — неизменно срабатывало, и он в итоге подписал все 11 пакетов санкций против России.

Сейчас он пытается угрожать вето для того, чтобы вернуть себе европейские деньги: как известно, несколько миллиардов евро, причитающихся Венгрии, были заблокированы в связи с явными проблемами с верховенством права в стране и её приверженностью европейским ценностям и методам…

То есть вы хотите сказать, что Венгрия на деле лишь пользуется этим вопросом…

ТОРНИКЕ ГОРДАДЗЕ: Да. Теперь эта напряжённость и этот шантаж в исполнении Орбана зашли весьма далеко, но я не думаю, что он сможет блокировать европейские решения бесконечно. Он, быть может, замедлит их принятие — и ЕС может отложить выделение помощи Украине, ведь мы сейчас именно о ней ведём речь, — но мне кажется, что у Орбана нет возможности блокировать все европейские решения, в том числе и во внешней политике.

Да, и особенно касательно Украины. Большое вам спасибо за ваши мысли, Торнике!

Дата выхода в эфир 15 декабря 2023 года.