Мнение: Деньги и власть – на чьей стороне народ?



2003. Стол еще нормальный

(Страшная власть миллиардера)

Российские парадоксы

Считается, что в России народ склонен жалеть обиженных и преследуемых властью. На выборах одно время даже считалось выигрышным создать себе ореол гонимого. Вполне благополучные и «упакованные» люди прикладывали для этого специальные пиар-усилия, и часто это действительно приносило успех!

Однако в связи с этим неясно: отчего же по сей день население РФ в массе своей остается практически равнодушным к участи широко известного, еще молодого и внешне вполне симпатичного человека, отца четверых детей, вот уже более года томящегося в тюрьме по спорному и плохо понятному рядовому обывателю обвинению в неуплате налогов?

Сторонники Ходорковского (а речь, конечно же, идет о нем) через дружественные им СМИ вот уже год пытаются внедрить в умы граждан образ мученика, чуть ли не «маленького человека», на которого со всей силой обрушился кровожадный монстр-государство во главе с Президентом Путиным. «Молох», «кровавая гебистская машина», «силовики» – все против одного, которого заточили в тюрьму и у которого разрушают «бизнес всей жизни». Апофеоза этот подход достиг в недавней статье, где звучит уже поистине отчаянный призыв к защите Ходорковского исходя из Всеобщей Декларации прав человека, то есть уже на чисто правозащитной основе.

Тем не менее никакого сколь-нибудь заметного сочувствия в широких массах Ходорковский как не вызывал, так и не вызывает. Его участь мало обсуждается на кухнях и в электричках, о нем даже не сочиняются анекдоты. В чем же причина? Причина, очевидно, только в одном: Ходорковский – миллиардер, и это – общеизвестный факт.

Организаторы «пиар-защиты» бывшего главы «Юкоса» явно недооценивают поистине мистическую, парализующую силу титула «миллиардер», который в свое время был публично озвучен через многочисленные как гламурные, так и вполне «народные» СМИ и присвоен Ходорковскому. Хотя для того, чтобы это понять и прочувствовать, достаточно всего лишь задуматься: насколько велика, по мнению большинства наших сограждан, сила денег?

Уточним: насколько велика сила денег в насквозь коррумпированной стране, в которой «умение давать взятку» – это одновременно и знак «умения жить», и признак «умения выживать»? Что думают о «власти денег» и «силе власти» люди, которые в большинстве своем чуть ли не ежедневно покупают эту самую власть – через работников ГИБДД, ДЭЗ, милиции, СЭС и т.д. и т.п., а значительную часть времени посвящают разговорам между собой и чтению прессы все о том же – о продажности чиновников, о взятках, «откатах» и прочем?

Все эти вопросы – риторические. Рядовой российский гражданин в массе своей искренне убежден, что деньги могут практически ВСЁ. Вопрос, как говорится, исключительно в их количестве. Это, к сожалению, – необходимое и неизбежное следствие массовой продажности российского госаппарата, слабости законов и общего вызванного этим же обстоятельством «веселого цинизма». Но и естественно, что для человека с такими или подобными убеждениями само слово «миллиардер» приобретает почти мистический оттенок абсолютного всемогущества.

В том-то и состоит основной парадокс для сторонников лефортовского сидельца, что для широких масс (в отличие от так называемой «прогрессивной общественности») в противостоянии Путин-Ходорковский как минимум абсолютно неясно, кто же, собственно, исполняет там роль Давида, а кто – Голиафа! Мы в очередной раз наблюдаем абсолютное расхождение «картин мира» у либеральных СМИ и народа: одни что есть сил продвигают кажущуюся им очень убедительной картину «питерский «Медный Всадник»-Путин против несчастного «Евгения»-Ходорковского», а для других (гораздо более многочисленных) Путин со всем его госаппаратом вообще не кажется сильнейшей стороной в конфликте.

Парадоксально, но есть немало оснований полагать, что и в данной истории закон «непременного народного сочувствия слабейшему» работает, как и всегда; просто сочувствие достается… Путину!

Парадокс российского восприятия денег заключается также и в том, что мы, признавая за деньгами поистине магическую силу, одновременно совсем не склонны их уважать. Скорее всего, таким образом проявляется народный механизм защиты самооценки: чем больше у тебя денег, тем более ты могуч – но и, соотвественно, тем меньше уважения заслуживаешь. Нетрудно заметить, что такова «идеология» почти всех анекдотов о «новых русских».

Теперь ясно, что с точки зрения «народного мнения» Ходорковский изначально был в чрезвычайно уязвимой позиции по отношению к власти – и за прошедший год все усилия его пиарщиков и бескорыстных сторонников ни к чему не привели, поскольку вся «линия защиты» была выстроена ими в корне неверно.

Мы можем заметить, что общероссийское убеждение в мистическом всесилии денег сегодня усиленно – и опять же вполне успешно – используется официальной пропагандой Кремля при дискредитации украинской «оранжевой революции». Россиян убеждают, что вся «оранжевая революция», все сотни тысяч демонстрантов в Киеве были в буквальном смысле куплены врагами России, решивших таким образом свергнуть дружественный России режим и не допустить появления на Украине «пророссийского» Президента Януковича. Называются конкретные цены (то ли 20 гривен каждому демонстранту в день, то ли 200 гривен в неделю), называются конкретные суммы и заказчики (68 млн. долл. от США, 10 млн. долл. от «газовой принцессы» Тимошенко). Результат получается двойной: и объясняется провал всей предыдущей политики РФ на украинских выборах, и лишаются уважения все «спонсоры» политического процесса на Украине – уже потому, что они используют там «презренный», в глазах россиянина, металл.

На взгляд же стороннего наблюдателя, текущая пропаганда Кремля все ж несколько зарывается, настаивая на том, что якобы любые, сколь угодно масштабные народные манифестации и волнения могут быть организованы – были бы, мол, деньги! Ибо возникает противоречие с основным мифом все еще идущего параллельно украинским событиям «дела Ходорковского». Если любые манифестации возможны «за бабки»– почему же тогда «оранжевая революция» случилась сейчас в Киеве, а не значительно ранее – скажем, в марте – в Москве?

Ходорковский в марте уже давно и «хорошо» сидел; в марте – как и сейчас на Украине – в России проходили президентские выборы. Что касается денег – тут вообще все ясно: Ходорковский вместе с «подельниками» (Невзлиным, Лебедевым и прочими) набирает более 10 млрд. долл., что на ДВА ПОРЯДКА больше, чем «жалкие» 68 американских «оранжевых» миллионов.

Возникают дурацкие, но весьма неприятные для «основного мифа» вопросы. Иль деньги все же не всесильны? Иль Ходорковский просто феноменально законопослушен? (2004)

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Написал этот текст 17 декабря… 2004 года. 19 лет назад! Итоги можно подвести: в схватке денег и власти в России однозначно победила власть. Уже никому не придет и в голову, что какой-то там миллиардер может быть сильнее Путина. Что любопытно – ненависть к “олигархам” нисколько не остыла, а разве что еще больше накалилась.