Рупор кремлевской пропаганды: Роберт Фицо о целях Запада в войне на Украине

Новый премьер-министр Словакии о целях Запада в войне на Украине.

После прихода к власти Фицо достаточно последовательно прикрыл все государственные поставки оружия и боеприпасов на Украину.

Также Словакия намекает, что готова рассматривать варианты нормализации отношений с Россией.

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