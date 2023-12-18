 

Рупор кремлевской пропаганды: Роберт Фицо о целях Запада в войне на Украине

18.12.2023, 3:57, Разное
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Новый премьер-министр Словакии о целях Запада в войне на Украине.

После прихода к власти Фицо достаточно последовательно прикрыл все государственные поставки оружия и боеприпасов на Украину.
Также Словакия намекает, что готова рассматривать варианты нормализации отношений с Россией.

Источник: Colonel Cassad


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