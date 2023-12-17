Мнение: Молнии и марафон с яйцами: русские школы переходят на новые методики обучения

Репетитор по информатике Борис Власенко пишет, что при помощи специальных компьютерных игр школьники быстро и охотно учат стандартные предметы типа математики и русского языка. Будущее уже наступило — вкалывают роботы, без работы школьный учитель. Я вынесу этот воодушевляющий рассказ-отчёт из комментариев.

На всякий случай: значительная часть текста посвящена сайту Учи.ру, но это не реклама, как может показаться незнакомому с отечественными реалиями иностранцу. Учи.ру, как я понимаю, является сейчас официальным сайтом-учебником для русских школ. Можно было бы ожидать, что придворный сайт скатится в ересь и халтуру, как это стало с бумажными школьными учебниками, но нет — Учи.ру на удивление весьма неплох. Мог бы быть ещё лучше, если бы его разработчики были лучше знакомы с современными компьютерными играми, и если бы их не тянул назад в варварство призрак Яна Коменского, однако всё же оценку 8 из 10 я бы сайту осмелился поставить.

Уступаю теперь микрофон Борису Власенко, borisvlasenko (ссылка):

Я вижу у школ [цифровое] будущее. Уже сегодня ведется работа в этом направлении:

Согласно приказу Минцифры №600, принятому в 2020 году, к 2030 году у 100% учащихся должен появиться цифровой профиль на платформе, а 70% заданий в электронной форме для детей должны проверяться автоматизированно. И у 80% учащихся должны быть цифровые индивидуальные траектории на базе портфолио. Чтобы активнее внедрять цифровизацию, применяются различные методики показателей эффективности чиновников. Например, есть распоряжение Правительства №3427 о цифровой трансформации образования, согласно которому к 2024 году у 60% детей должны быть “цифровые помощники”, формирующие их индивидуальные планы. У 80% родителей тоже должен “цифровой помощник””, — рассказала Швабауэр.

Там в статье, вроде как, бьют тревогу, а я хлопаю в ладоши. Потому как я доволен, что успею застать изменение школы. Правда, я при этом останусь без работы (я репетитор по информатике), но это уже издержки производства.

Будущее производства в автоматизации и роботоризации. Будущее образование там же. Уже сегодня есть Яндекс.Учебник, в котором задания ЕГЭ по информатике объясняет нейросеть. Чтобы не остаться без работы я срочно пошел учиться на разработчка (надо было раньше, но вот так вот).

Итак, будущее школ, о котором я говорю на каждом углу уже 10 лет (намек на то, что это может стать реальностью я вижу в документе от Минцифры в словах “индивидуализация” и “самостоятельность”), но, может быть, я выдаю желаемое за действительное:

1) Полностью автоматизированная учебная информация. Как учебники (мелочи), так и задания (главное). На сегодня уже реализовано!

2) ИИ, который подбирает задания и темы исходя из интересов ребенка, его особенностей и ошибок в предыдущих заданиях (пока этого нет).

3) Индивидуальная программа, без привязки к плохо устроенным классам. В результате дети будут не “проходить тему”, а именно учиться. Отсидеться за спинами одноклассников уже не выйдет. Списать будет можно, но хлопотно, поэтому дешевле выучить. Медлительные дети получат возможность работать с удобной скоростью и не тревожится. Быстрые дети, получат возможность заниматься со своей скоростью и не скучать. Дети с СДВГ получать возможность делать перерывы каждые 15 минут и не страдать. Все вместе будут изучать учебный материал намного качественнее (т.к. не будет пропусков по болезни или любой другой причине).

Когда я работал в школе, я проводил подобный “эксперимент” и видел, что школьники работают в разы эффективнее, если им дать учебный материал, задания, систему автоматического оценивания и сказать, что после выполнения плана они смогут делать что хотят. В итоге то, на что по плану было отведено 4 урока, было сделано за 30 минут. Причем не просто сделано, а качественно.

Два месяца назад я забрал своего сына 3-го класса из школы на семейное. Сейчас он занимается на платформе Учи.ру. Я зарегистрировался там как учитель, теперь могу выдавать задания. И самое главное, там теперь доступен марафон. Это та самая геймификация, которая уже замечательно работает! (Вопросы социализации закрываются через общение во дворе, общение на секции футбола, общение с парой детей из класса).

К нему в класс уже добавилась одна девочка, которая живет за 1000 км от нас. Они тоже на семейном. Если есть кто на семейном в третьем классе — добавляйтесь: Вот код класса 655’359’868. Ниже напишу, для чего.

Итак, Учи.ру и его ценность.

Во-первых, у моего сына легкая форма СДВГ. Немного снижено внимание, немного неаккуратный почерк. Сложновато заставить себя сесть за уроки.

Во время учебы в школе домашние задания выполнялись только с руганью, шантажом и прочими эффектами.

С переходом на Учи.ру стало намного проще. Заставлять уже особо не приходится (но письменные задания я всё равно оставил, прописи, списывание, изложения надо писать). Но с основной учебной нагрузкой уже нет проблем. Более того, заданий на Учи.ру достаточно, чтобы не брать в руки учебник. Падежи (русский) и доли (математика) ребенок разобрал сам. Я молча стоял и смотрел. Это очень и очень здорово.

Первая ценность Учи.ру — большое (достаточное) количество практических заданий. Причем задания подаются грамотно, с учетом возрастных особенностей. Без сюсюканий (даже мне делать не противно). Четкий план (ребенок видит, сколько заданий в этой карточке нужно сделать), отсутствие негативных оценок (как о оценок вообще): если ошибся, то должен сделать аналогичную. Нет дебильных персонажей вроде Скрепыша из ворда. Персонажи есть, но они не в заданиях и не дебильные (Скрепыш меня дико раздражал, а персонажи в Учи.ру нет. Возможно потому, что они играют другую роль). Нет анимированного “помощника”. И это отлично.

Вторая ценность Учи.ру — это марафон. За выполнение заданий дети получают яйца. И соревнуются, у кого больше яиц. Марафон длится пару месяцев. Я реально вижу, что ради победы в марафоне сын делает задания в три раза больше, чем он бы делал без марафона. Когда его выкинули из школьного класса Учи.ру, и он потерял возможность зарабатывать яйца заданиями, то очень огорчился. Через неделю после этого я завершил регистрацию как учителя в Учи.ру и возможность “марафонится” вернулась. Он обрадовался, хотя был один в “классе”. Т.е. даже без класса эти яйца работают. Но потом я нашел еще одного ученика на семейной форме, она добавилась к нам в класс. При норме 500 яиц на класс, они вдвоем набрали 3000, обгоняя друг друга. Эти марафоны — отличный пример геймификации.

Кроме марафона есть игра, вроде квеста, в которой нужно ходить по карте и добывать предметы и выполнять простые задания. Игра очень простая, но сыну понравилась, и он делал разные задания на Учи.ру, чтобы добыть молнии для оплаты. Еще один пример геймификации, которая уже работает.

Третья ценность Учи.ру — это большое количество дополнительных заданий. Вот это для третьего класса:

— Русский язык

— Математика

— Английский язык

— Окружающий мир

— Программирование

— Английский со зверятами

— Чтение

— Успею все! (планирование времени)

— Шахматы

— Музыкальная битва (сыну нравится. Нужно создавать музыку в трекере и побеждать монстров)

— Магическая математика (головоломки)

— Математика плюс

— Улетная палитра

— Словесная битва

— О! Математика

— Уроки для мозга (логические задачи)

— Финансовая грамотность

— Моё тело

— Все обо всем

— Умножай урожай

— Чудеса русского языка

— Наука вокруг нас

— Космическая печать (тренажер печати)

— Мои эмоции (толковая штука)

— Литературный кружок

— Мультфильм “Заврики”

И олимпиады (толковые, между прочим). Подытожим: будущее школ в индивидуальном обучении под присмотром ИИ, без привязки к классам.

Я очень надеюсь, что найдутся еще ученики третьего класса на семейной форме. Хотя не обязательно на семейной. Если вашему ребенку не с кем соревноваться в марафоне в классе, и учитель не выдает задания (как это было у нас), присоединяйтесь к моему классу (код выше).

Есть еще одна полезная сторона Учи.ру — регулярные бесплатные семинары для учителей. Родителям тоже было бы полезно. Много толковой информации.

В целом, учитель в школе уже почти не нужен. Для справки, у меня в дипломе написано: “учитель физики и информатики”. Я много лет занимаюсь обучением детей программированию, учу создавать сайты (django), есть своя разработка для обучения программированию в Python (Робот называется, идею взял у Ершова, разумеется). Готовлю к ОГЭ и ЕГЭ. И я утверждаю, что время репетиторов и школьных учителей уходит. И уходит стремительно. Можно сказать, что ушло.

Будущее школ без классов и уроков. Дети будут приходить утром, садиться за компьютеры и выполнять задания. В случае возникновения трудностей обращаться за помощью. В школе будут нужны только охранники и сисадмины, да физруки. Потому что спортзалов нужно будет больше.

Я планирую открывать мини-школу, основанную на этом принципе летом 2024 год (из Ессентуков есть кто?). Сейчас активно к этому готовлюсь: прохожу переподготовку на учителя начальных классов, прохожу курс “Нейропсихология детского возраста.”

На текущий момент Учи.ру не покрывает 100% учебной нагрузки, т.к. надо еще писать руками. Поэтому прописи, диктанты, списывания (для детей с СДВГ списывание очень важно), изложения никуда не денутся. Но всё остальное прекрасно уходит в Учи.ру уже сегодня. А сайт при этом активно развивается!

Я не знаю, найду я желающих или нет, но буду пробовать. Некоторые люди считают опасными компьютеры и гаджеты вообще. Компьютеры, конечно, не очень полезны для здоровья (как и книги, между прочим), но 3-4 часа в день для младших школьников вполне возможно (с перерывами на настольный теннис или другие занятия без компьютера, с гимнастикой для глаз, гимнастикой на турнике и т.д.

Частных школ много, но почти у всех обычная классно-урочная система. У меня будет “школа без классов и уроков”. Пришел, выполнил часть заданий, поиграл, выполнил еще часть заданий и можно домой. А можно остаться и еще поиграть.

Учебные проблемы буду помогать решать сам (я обучал на семейной форме старшего сына, со школьной программой я знаком). Литературу в младших классах буду добавлять сам, в более старших — репетитор онлайн (как я со старшим сыном и делал).

Пока ИИ не готов, я буду сам выдавать задания, следить за прохождением программы. В дальнейшем ИИ снимет и эту нагрузку с меня. Будущее образования уже близко. Мир удивится, как многое умеют делать дети.

Лет через десять такими станут государственные школы. И это будет круто.

Тот самый Ершов однажды сказал (не дословно): “Если учителя можно заменить компьютерной программой, надо обязательно это сделать”. Сегодня уже можно.

Я уверен, что ИИ стремительно ворвутся в нашу жизнь так, как ворвались сотовые телефоны.

Я еще помню времена, когда позвонить и спросить домашнее задание можно было у одного человека в классе. Не у всех телефон был дома.

И хорошо помню, как в догосуслужные года нужно было занимать очереди, чтобы получить справку какую-нибудь.

Мир меняется и делает это быстро. Кто первый внедрит ИИ-шное обучение, тот и выиграет.

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На всякий случай, ещё раз — текст выше от Бориса Власенко, не от меня. Лично я согласен с тезисами выше не полностью, но считаю их достаточно интересными, чтобы как минимум обсудить.