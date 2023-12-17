Рупор кремлевской пропаганды: МИД Ирана о ситуации в Палестине

МИД Ирана о ситуации в Палестине

"После 70 дней Хамас не был уничтожен. Сопротивление не было разоружено. Сионистские военнопленные не были освобождены во время войны. План принудительной миграции жителей Газы не увенчался успехом.

Несмотря на продолжение военных преступлений против женщин и детей, Палестина теперь является окончательным победителем в этом неравном поле.

Власти сионистского режима продолжают совершать более отвратительные преступления, чем действия ИГИЛ, но они должны добиться успехов и иметь возможность компенсировать свою позорную историческую неудачу" (c) МИД Ирана

PS. Сегодня еще одна крупная судоходная компания OOCL прекратила судоходство в Израиль через Красное море.

PS2.В США, согласно опросу Harvard-Harris polling более половины молодежи до 25 лет считают оправданным создание палестинского государства во главе с ХАМАС и ликвидацию государства Израиль.

PS3. США пытаются создать на Ближнем Востоке коалицию для ударов по Йемену, но даже если это удастся, то Йемен пережил 7 лет системных бомбежек Саудовской коалиции, а начало таких атак, лишь приведет к усилению ударов по кораблям в Красном море, где судоходство может вообще прекратиться.

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