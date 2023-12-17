 

Камера Samsung Galaxy S23 FE на уровне Pixel 6 и iPhone 12 Pro

17.12.2023, 20:30, Разное
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Специалисты из фотолаборатории DxOMark провели тщательное тестирование камеры субфлагмана Samsung Galaxy S23 FE и выставили ей высокую оценку. Полный обзор возможностей фотографии и видеосъемки этого смартфона доступен на сайте DxOMark.

В общем рейтинге этот смартфон получил 127 баллов, что ставит его в ряд с топовыми устройствами, такими как Google Pixel 6, Galaxy Z Flip5 и iPhone 12 Pro. В категории High-End эксперты DxOMark расположили Galaxy S23 FE на третьем месте, уступив только Google Pixel 7 и Pixel 7a.

Особенно высокие оценки эксперты присудили Galaxy S23 FE за видеосъемку, где смартфон набрал 131 балл. Они отметили качественную стабилизацию кадра, сопоставимую с многими современными флагманами. За фотографии смартфон получил 124 балла, а за зум – 123 балла. Единственная слабая сторона, по мнению DxOMark, была в портретном режиме съемки, который был оценен всего на 50 баллов.

Samsung Galaxy S23 FE поступил в продажу в октябре 2023 года. Смартфон оснащен 6,4-дюймовым OLED-экраном, флагманским процессором Snapdragon 8 Gen1 и 8 ГБ оперативной памяти. В США цена на устройство начинается с $500 (примерно 45 тыс. рублей по курсу на 17 декабря 2023 года).


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