 

Apple меняет будущее iPad и MacBook с гибкими OLED-экранами

17.12.2023, 20:30, Разное
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По данным Nikkei Asia, Apple разработала стратегический план модернизации будущих поколений iPad и MacBook, который обещает оказать значительное воздействие на рынок потребительской электроники.

Ожидается, что в ближайшее время Apple переведет свои iPad и MacBook на использование OLED-дисплеев. Премиальные OLED-экраны станут доступными для iPad Pro уже в 2024 году, в то время как ноутбуки с новыми экранами, согласно информации от Nikkei Asia, появятся не ранее второй половины 2025 года.

Этот переход Apple на относительно большие OLED-матрицы ожидается, как утверждают аналитики, перевернет рынок электроники. Прежде всего, это связано с укреплением позиций ведущих производителей экранов, таких как Samsung Display, LG Display и BOE, которые инвестировали в более дорогостоящую технологию производства. В то время как другие участники рынка, такие как JDI, Sharp, AUO и Innolux, рискуют остаться с существенными убытками.

Кроме того, Apple начала изучать возможность разработки складных версий iPad после разработки гибких OLED-экранов, которые соответствуют стандартам качества компании. Однако, по информации двух источников, ознакомленных с этим вопросом, компания еще не установила конкретных сроков для внедрения этой идеи в жизнь.


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