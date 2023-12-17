Мнение: Ползучая деиндустриализация Германии

1. Конвульсирующая экономика Германии начинает уже напоминать лихие девяностые, в которые мы погрузились после развала СССР. Немцы всё чаще жалуются, что в стране идёт не просто временная экономическая рецессия, а самая настоящая деиндустриализация (ссылка):



О риске “ползучей деиндустриализации” Германии заявил исполнительный директор крупнейшей сталелитейной компании Salzgitter Гуннар Греблер, пишет Financial Times.

Он призывает крупных немецких потребителей электроэнергии, особенно производителей важных материалов, таких как сталь и химпром, не покидать Германию из-за высоких цен на электричество, чтобы страна не потеряла “всю цепочку создания стоимости” производства.

В августе 32% опрошенных промышленных компаний ФРГ заявили, что отдают предпочтение инвестициям за рубежом на фоне беспокойства по поводу будущего без дешевого российского газа. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Многие важные инфраструктурные проекты в Германии были заморожены еще и из-за бюджетного кризиса.

Это к вопросу «чем опасны любители США», «чем опасны зелёные». При этом если с США мы, к счастью, рассорились капитально, то позиции зелёных бесов в России всё ещё очень сильны. Аббревиатура ESG не только не стала ругательством, но и до сих пор открывает многие двери и даже некоторые денежные краны.

2. Статистика показывает, что серьёзный спад Германия переживает не только в энергетике, химпроме и металлургии, но и в других важных отраслях экономики (ссылка):



Крупнейшая экономика Европы столкнулась с серьезной проблемой по итогам третьего квартала 2023 года. Спад производства затронул большинство ключевых отраслей Германии, сообщается в отчете аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Объем производства в обрабатывающей промышленности, за исключением строительного сектора, снизился на 3,8 процента в годовом выражении. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали снижение выпуска новых автомобилей и запчастей для транспортных средств. Схожие проблемы аналитики зафиксировали и в секторе энергоснабжения.

Валовая добавленная стоимость (разница между выпуском товаров/услуг и промежуточным объемом потребления) в транспортной и гостиничной отраслях продемонстрировала спад на 0,4 процента в сравнении с тем же кварталом 2022-го. На этом фоне суммарный объем немецкого экспорта по итогам третьего квартала сократился на 3,8 процента год к году, уточнили в ведомстве.

3. Иностранные инвесторы уходят из Германии, сворачивают в ней производство (ссылка):

Michelin решила остановить производство грузовых шин в Германии.

[Французская] компания стала вторым производителем шин, принявшим решение о сворачивании деятельности в Германии за последнее время. <…>

Компания ссылается на импорт недорогих грузовых шин из стран с низкой заработной платой.

Также в Германии у компании сильно выросли производственные затраты, в частности, рост цен на энергоносители.

Это оказывает давление на компанию и уже привело к сокращению доли рынка и снижению конкурентоспособности.

Проблемы Michelin не ограничиваются только Германией – в октябре 2023 г. компания объявила о сокращении 1400 рабочих мест в США.

Однако полностью списать решение о закрытии производств в Германии на сложности самой Michelin не получится.

Компания стала 2м производителем шин, принявшим решение о сворачивании деятельности в Германии за последнее время.

MarketWatch в середине ноября писал, что американская Goodyear Tire&Rubber Co. намерена остановить производство шин в городе Фюрстенвальд и закрыть завод в городе Фульд.

Таким образом, из Германии бегут уже не отдельные компании, а целые отрасли. Инвестировать в страну со сверхдорогой энергией стало невыгодно, и нет никакой надежды на то, что в обозримой перспективе что-то изменится к лучшему. Впрочем, американцы от этого выиграют, так как часть производств будет не уничтожена полностью, а перенесена в США.

Самое лучшее, что Германия могла бы сделать — это в 24 часа выставить из страны всех американских дипломатов, а также немедленно денонсировать все соглашения об американских военных базах и назначить наказание в 15 лет лишения свободы для каждого пособника США в стране. Сейчас, однако, уже поздно. Современные немцы, слабые, как прокисший кисель, не то что сделать — даже подумать о таком не осмеливаются.