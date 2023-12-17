 

Мнение: О детской ловушке… Но ведь «гений» — попался?

17.12.2023, 19:42, Разное
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Ещё одно достижение величайшего #геополитика…

Читаю за обедом «The Washington Post». Издание не жалеет мрачных красок для описания текущей ситуации. «Углубляющаяся дипломатическая изоляция»… «Растущее разочарование геополитических партнёров и давних союзников»… «Недовольство»… «Тупик»…

Знакомая мелодия, да?

Но есть нюанс.

В таких нелестных терминах и мрачных красках «The Washington Post» описывает сложившуюся международную реальность для… Америки.

Ещё несколько выжимок.

«Неизменная поддержка президентом Джо Байденом Израиля в его войне в Газе вызывает опасения по поводу последствий для внешней политики #США. Президентская администрация сталкивается с растущим разочарованием со стороны глобальных партнёров и союзников. Они считают, что Штаты не оказывают достаточного влияния, чтобы защитить жизни палестинцев. А сам Джо Байден, который обещал быть сильным и надёжным партнёром в деле мира и безопасности, сталкивается с растущими трудностями из-за своей твёрдой поддержки права Израиля на борьбу с ХАМАС несмотря на то, что он признает просчеты Израиля и призывает к большей защите палестинских гражданских лиц.

Такая позиция Белого дома создаёт дипломатическую напряжённость, о чём свидетельствует углубляющаяся изоляция Соединённых Штатов на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, где они практически в одиночку выступают против резолюций о прекращении огня в Газе».

Хо-хо! Уже не #Россия в «дипломатической изоляции», а внезапно — Штаты. Тогда как позицию Москвы по арабо-израильскому конфликту, разделяют большинство в мире. В том числе и многие прежние американские союзники. Мир быстро меняется, да.

И ещё из WP. Палестино-израильский «конфликт выявил расхождения в подходе США к международным кризисам. Особенно по сравнению с их позицией в отношении конфликта России и Украины. Многие считают, что конфликт в Газе похож на ситуацию на Украине, однако поддержка США действий Израиля на оккупированной территории [Палестины] контрастирует с осуждением действий России. Эти несоответствия вызывают вопросы о приверженности Америки международным гуманитарным законам и принципам. Даже когда США продолжают поддерживать Израиль, ключевые региональные партнёры выражают глубокое недовольство. Это потенциально может повлиять на долгосрочные мирные усилия в регионе».

Грубо говоря, WP признаёт, что Вашингтон действительно придерживается двойных стандартов во внешней политике. И действует настолько бесцеремонно и неуклюже, что «все в мире» эту двойственность видят. А это видение, понятное дело, авторитета Америке не добавляет. Напротив, ухудшает её стратегические позиции в мире, где стремительно усиливается #Китай и возрастает влияние стран Глобального Юга. Словом, Вашингтон угодил в детскую ловушку, которую сам же себе и устроил два года назад, когда отказался договариваться с Москвой из-за самонадеянной уверенности относительно возможности «обрушить» Россию санкциями. В итоге американское лидерство, которое создавалось целыми десятилетиями гигантскими усилиями предыдущих администраций, скукоживается до размеров «золотого миллиарда». И то — относительно: даже некоторые сателлиты Вашингтона не поддерживают его позицию полной индульгенции Израилю и на ГА #ООН голосуют вразрез со Штатами.

Это всё, конечно, не смертельно. Многие десятки стран обходятся без притязаний на моральный авторитет и глобальное лидерство. Но не Америка, где всё это стало и частью национальной идентичности, и основой экономического благополучия. Теперь же двусмысленность и уязвимость вашингтонской администрации во внешних делах объективно усиливает Пекин.

Великий геополитик Джо Байден точно хотел добиться именно такого?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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