Daily Observer – Путин снова уверен в себе — его позиции окрепли вместе с Россией

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Владимир Путин вновь предстанет перед прессой и российским народом уверенным в себе, пишет The Daily Observer. Это будет комбинированный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента — и первое выступление такого рода после начала спецоперации на Украине. Спустя почти два года Путин, вероятно, чувствует, что его позиции снова укрепились, как и позиции РФ в затянувшемся конфликте.



AP

Уверенный в себе Путин вновь предстанет перед прессой и российским народом, пишет The Daily Observer. В четверг глава Кремля проведёт свою первую пресс-конференцию по итогам года после начала военной спецоперации на Украине. Российский президент чувствует, что почти за два года конфликта ситуация изменилась в его пользу, отмечает издание.

Владимир Путин ответит на вопросы журналистов и телезрителей в ходе многочасового марафона, который состоится через неделю после объявления о том, что он будет участвовать в президентских выборах в следующем году, что позволит ему оставаться в Кремле как минимум до 2030 года.

Российский лидер «подведёт итоги года», сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Это будет комбинированный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — заявил Песков журналистам.

Прямая линия — это тщательно отрежиссированное телешоу, которое Путин проводит ежегодно — за редким исключением — с 2001 года, поясняет The Daily Observer.

В прошлом году мероприятие было отменено на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, в ходе которой Киев на тот момент отвоевал у РФ часть территории на востоке и юге страны. Сильное сопротивление Украины и поддержка её союзников удивили наблюдателей во всём мире и в Москве, где многие ожидали, что Киев будет покорён за несколько дней.

Но спустя почти два года после начала наступления Путин, возможно, чувствует, что его удача возрождается, предполагает автор статьи. Последнее контрнаступление Украины не смогло пробить сильно укрепившиеся позиции России, а поддержка союзников ослабевает.

Во время визита в Вашингтон на этой неделе Владимиру Зеленскому не удалось преодолеть сопротивление республиканцев в конгрессе против утверждения нового пакета помощи в размере $60 млрд.

Российская экономика, между тем, выдержала западные санкции, направленные на изоляцию России. Москва по-прежнему в состоянии поддерживать свои военные действия за счёт продажи нефти, о чём Путин говорил во время поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где его принимали с почестями.

В любом случае, в предвыборной кампании Путина, которую он начал на прошлой неделе, ему вряд ли придётся рассматривать реальные экономические и человеческие издержки наступления, отмечает издание. Ожидается, что во время выступления в четверг он затронет внутренние проблемы и международную политику, а также повторит свою обычную риторику, касающуюся прошлого Украины.

Российские абоненты уже прислали более 1,5 миллионов обращений, а российские государственные информационные агентства сообщили, что большинство вопросов, задаваемых в ходе телефонных звонков, касаются конфликта на Украине, жилищного строительства и коммунальных услуг.