Мнение: Постсоветская наивность 2000-х, будет ли война с Финляндией и демонтаж памятника в Болгарии

1. Владимир Путин заметил, что дружелюбная внешняя политика России по отношению к недружелюбному Западу в 2000-е годы была нашей ошибкой. Сейчас-то нам всем ясно, что от Запада надо отгораживаться и защищаться, как от холеры или чумы, но ещё 10-15 лет назад у многих, включая меня, была иллюзия, что наладить нормальные отношения с США и Евросоюзом теоретически возможно (ссылка):



… глава государства признался в своей наивности в нулевых годах, несмотря на то что к тому времени он уже почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета безопасности и председателем правительства.

«У меня было наивное представление о том, что весь мир (…) понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации», – Владимир Путин, президент России.

Президент подчеркнул свою 100-процентную убежденность в том, что после распада Советского Союза на Западе считали, что нужно «доразвалить» и Россию, подчинить ее и использовать ресурсы.

2. Россия усиливает свои войска на границе с Финляндией (ссылка):



Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию концентрировать воинские подразделения в Ленинградском военном округе. Так создание округа объяснил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» <…>

«У нас [с Финляндией] самые добрые, самые сердечные были отношения. (…) Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения», — сказал Путин.

Ленинградский военный округ — оперативно-стратегическое территориальное объединение Вооруженных сил России, расформированное в 2010 году. Войска этого округа дислоцировались на территории Ленинградской и прилегающих к ней областей со штабом в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Путин назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО.

Политическая логика подсказывает, что теперь на Финляндию также нацелено большое количество наших ядерных ракет. В случае начала полномасштабной войны НАТО, неверная Финляндия, будучи пограничным государством, должна быть очищена от вражеских войск первой. В частности, в первые часы конфликта наверняка будут полностью уничтожены все портовые города Финляндии, начиная с Хельсинки.

3. Война с памятниками героям Войны докатилась и до Болгарии (ссылка):

Рабочие, демонтирующие памятник Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Предполагается, что фигуры памятника после демонтажа будут реставрированы и станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.

Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года местные власти не раз предпринимали попытки его демонтажа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала демонтаж памятника Советской армии еще одним враждебным шагом со стороны Болгарии. Эти варварские действие не имеют никакого оправдания или прощения, отметила дипломат. При этом Захарова подчеркнула, что власти Болгарии проигнорировали инициативы России по проведению двусторонних консультаций о будущем памятника.