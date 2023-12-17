Почти желтый, персиковый пух и стальной серый: фавориты 2024 среди модных цветовых тенденций 2024 года

Мода циклична и цветовые тенденции достаточно часто возвращаются. Если хочется выглядеть стильно и современно, нужно знать, какие цвета будут преобладать в 2024 году, чтобы сделать правильную инвестицию в наряды.

В следующем году в моде будут как более нежные и приглушенные тона, так и достаточно яркие и насыщенные. Вот какие будут фавориты среди цветовых тенденций.

Бледно-желтый

Этот оттенок можно назвать нейтральным. Светлый желтый цвет настолько нежный, что при одном освещении он может выглядеть как темно-кремовый, а при другом как бежевый.

Это очень красивый цвет, популярность которого только растет и в 2024 году он будет занимать важное место в гардеробах модниц.

Бледно-голубой

Это один из самых модных цветов 2024 года. Небесно-голубой оттенок хорош тем, что прекрасно сочетается с самыми различными тонами.

Кроме того, он хорошо подходит к любому оттенку кожи и цвету волос, что делает небесно-голубой цвет универсальным вариантом.

Апельсиновый

Институт цвета Pantone недавно провозгласил «Персиковый пух» цветом 2024 года. Это красивый и нежный оттенок, который хорошо подойдет на весну и лето.

Наряду с нежными персиковыми оттенками огромной популярностью будет пользоваться оранжевый цвет. Яркий и насыщенный апельсиновый оттенок привлекает к себе внимание. Если хочется чего-то более нежного и мягкого, то стоит выбрать для себя наряд, выполненный в абрикосовых тонах.

Стальной-серый

Это довольно насыщенный и эффектный оттенок, который привлекает к себе внимание. Огромной популярностью будут пользоваться полностью серые наряды. Такая одежда помогает сделать создаваемый образ более выразительным.

Кроме того, при желании можно красиво комбинировать серые вещи с нарядами других оттенков.

Вишневый красный

В течение длительного времени огромной популярностью пользовался розовый цвет. Однако, в 2024 году актуальными будут более насыщенные красные оттенки.

Ярко-красный цвет выглядит просто потрясающе и очень изысканно. Чтобы выглядеть привлекательно и стильно, стоит выбрать для себя пальто или же трикотажные изделия такого оттенка. Летом можно будет увидеть множество различных платьев вишнево-красного цвета.

Шоколадно-коричневый

Это модная тенденция 90-х годов, которая сейчас становится очень популярной.

Коричневый цвет выглядит сдержанно, но при этом довольно ярко и привлекательно. Можно выбрать для себя не только одежду, но и аксессуары шоколадного оттенка.

Белоснежный

Белый цвет является вневременной классикой, которая всегда остается актуальной. Дизайнеры сделали белоснежный оттенок еще более свежим, исследовав его в различных тканях, в частности, в шелке, хлопке, шифоне, коже, шерсти.

Красиво смотрятся платья, жакеты и юбки белого цвета.

Фисташковый зеленый

В 2024 году огромной популярностью будет пользоваться фисташковый цвет.

Он выглядит эффектно и при разном освещении может выглядеть совершенно по-разному.

Зеркально серебристый

Это одна из самых основных модных тенденций нескольких сезонов. Серебристые тона сейчас являются самым настоящим трендом, который еще долго будет актуальным.

Эта модная тенденция охватила практически все, от брюк до платьев, сумок и даже обуви.