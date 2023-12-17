Заедание стресса жирной пищей увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление жирной пищи во время стресса, несмотря на свое вкусное восприятие человеческим мозгом, может привести к серьезным последствиям для состояния кровеносных сосудов. Исследование, проведенное Бирмингемским университетом, подтвердило, что это может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на более чем 13%.

Научные специалисты установили, что стресс вызывает снижение эластичности сосудов. В таком состоянии сосуды становятся более уязвимыми для повреждений и микроразрывов, что способствует образованию бляшек и развитию атеросклероза. Особенно опасным является то, что жирная пища усиливает потерю эластичности сосудов при стрессе. Это приводит к нарушению способности сосудов адекватно расширяться и сужаться, что во времена стресса особенно важно для нормального кровоснабжения сердца и головного мозга. Жирные закуски не позволяют сосудам сузиться, что может привести к продолжительному снижению кровотока к сердцу или мозгу, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Чтобы бороться со стрессом, следует обратить внимание на продукты, способствующие улучшению психоэмоционального состояния:

1. Продукты, богатые витамином B6 (авокадо, капуста, грецкие орехи, апельсины и лимоны), помогают снизить стресс и поддерживать нормальное функционирование нервной системы.

2. Продукты, содержащие мелатонин (виноград, бананы, гранаты, помидоры, брокколи, овсянка, лосось, яйца), помогают успокоиться и способствуют здоровому сну.

3. Продукты, богатые магнием (гречка, пшено, бобы, шпинат, абрикосы, бананы, кунжут, миндаль), оказывают успокаивающее воздействие на нервную систему, помогая контролировать уровень гормона стресса – кортизола.

4. Продукты, содержащие сложные углеводы (грубые цельные крупы, бобовые, корнеплоды), стимулируют выработку серотонина – “гормона радости и спокойствия”, что помогает снизить уровень стресса в организме.

Уделяя внимание правильному питанию и избегая переедания жирной пищи в моменты стресса, можно существенно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы и обеспечить лучший контроль над эмоциональным состоянием.