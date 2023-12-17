Samsung Galaxy A55 с процессором Exynos 1480 вырывается вперед Galaxy A54

Весной 2024 года, сразу после выпуска флагманской серии Galaxy S24, Samsung планирует представить улучшенную версию бюджетного смартфона Galaxy A55, оснащенного новым процессором. Об этом пишет издание Sammobile.

Новый процессор Exynos 1480, который будет установлен в Galaxy A55, уже прошел тестирование и продемонстрировал впечатляющую производительность по сравнению с установленным в Galaxy A54 чипом Exynos 1380. В однопоточном режиме тестирования Exynos 1480 набрал 1180 баллов, а в многопоточном режиме – 3536 баллов. Для сравнения, Exynos 1380 показал результаты в 1108 и 2797 баллов соответственно.

Exynos 1480 оснащен четырьмя высокопроизводительными ядрами, работающими на тактовой частоте 2,75 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами с тактовой частотой 2,05 ГГц. Кроме того, у него есть графический процессор Xclipse 530 на базе архитектуры RDNA 2, который существенно превосходит по мощности графические ядра Mali, использованные в предыдущих версиях процессоров Exynos.

Ранее был представлен доступный смартфон Honor X8b, который обладает вырезом в экране, напоминающим стиль iPhone.