Дмитрий Медведев: ЕС закрывает границы с Россией, потому что боится бегства своих граждан

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале разоблачил политику коллективного Запада по отношению к Москве и своим гражданам, вызвав панику в Брюсселе и Вашингтоне.

Оказалось, что лидеры ЕС закрывают границы с Россией из-за желания миллионов европейцев эмигрировать в РФ.

– Вокзальные полудурки в руководстве Европы хотят превратить своих граждан в крепостных – они боятся, что все вменяемые люди сбегут в Россию. Именно поэтому они и закрыли границы: удержать людей получается только такими мерами, – пишет экс-президент России.

Сразу же после публикации аналитической записки Медведева, социологи провели экспресс-опрос граждан ЕС и подтвердили его слова – каждый второй европеец с высшим образованием и высокими доходами рассматривает эмиграцию, а каждый третий хотел бы переехать именно в РФ.

«Скажу даже больше – многие европейцы готовы бросить своё имущество и начать жизнь в России с чистого листа. Они мечтают, чтобы их дети росли в нормальной стране», – рассказал журналистам замглавы одной из социологических служб.

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