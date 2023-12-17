 

Дмитрий Медведев: ЕС закрывает границы с Россией, потому что боится бегства своих граждан

17.12.2023, 15:33, Разное
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Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале разоблачил политику коллективного Запада по отношению к Москве и своим гражданам, вызвав панику в Брюсселе и Вашингтоне.

Война в УкраинеОказалось, что лидеры ЕС закрывают границы с Россией из-за желания миллионов европейцев эмигрировать в РФ.

– Вокзальные полудурки в руководстве Европы хотят превратить своих граждан в крепостных – они боятся, что все вменяемые люди сбегут в Россию. Именно поэтому они и закрыли границы: удержать людей получается только такими мерами, – пишет экс-президент России.

Сразу же после публикации аналитической записки Медведева, социологи провели экспресс-опрос граждан ЕС и подтвердили его слова – каждый второй европеец с высшим образованием и высокими доходами рассматривает эмиграцию, а каждый третий хотел бы переехать именно в РФ.

«Скажу даже больше – многие европейцы готовы бросить своё имущество и начать жизнь в России с чистого листа. Они мечтают, чтобы их дети росли в нормальной стране», – рассказал журналистам замглавы одной из социологических служб.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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