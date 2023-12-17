 

Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач

17.12.2023, 15:20, Новости дня
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Народная артистка России не жалеет себя ради любимого зрителя. Она считает себя очень выносливым человеком, но иногда здоровье все же дает сбой. Недавно 68-летняя певица выступала с больным горлом и кашлем. Несмотря на недомогание, Лариса Долина не стала отменять концерт. Она выступала с полной отдачей для своих преданных поклонников. А за кулисами дежурил врач-фониатр, чтобы в перерывах давать лекарство заболевшей певице. В середине выступления у Долиной случился отек гортани, и ей пришлось принять антибиотик.

Специалисты не советуют так рисковать своим здоровьем. В эфире программы “Ты не поверишь!” врач объяснил, что выступление на сцене с недомоганием – это неверное и опасное решение. Оно может привести к серьезным последствиям для организма. Артист может подорвать иммунитет, а восстановить его будет не так уж просто. При первых признаках болезни лучше отменить все концерты и встречи и обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением, а лучше довериться специалистам.

После выступления с больным горлом народная артистка Лариса Долина не дала себе время на восстановление и отправилась на гастроли. График популярной артистки забит до самого Нового года. Сейчас она чувствует себя лучше и уверена в своей выносливости.


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