 

SciAdv: Рембрандт пропитал холст «Ночного дозора» свинцовым раствором

17.12.2023, 10:51, Разное
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Группа ученых из Нидерландов и Германии с использованием рентгеновской аппаратуры смогла раскрывать детали, ранее неизвестные на знаменитой картине Рембрандта, созданной в 1642 году и известной как “Ночной дозор”. Исследование, опубликованное в научном журнале Science Advances (SciAdv), обнаружило удивительное содержание свинца под слоями краски на холсте этой картины. Это оказалось необычным, поскольку свинец обычно не встречается в глине, которая была использована как грунт для картины.

Специалисты воспользовались рентгеновской флуоресценцией для выявления химических соединений в нижних слоях краски. Их анализ показал большое количество свинца под слоем грунта из кварцевой глины. Еще более интересно было то, как этот свинец был нанесен на холст – он был виден в виде крупных полукруглых мазков, а даже сохранился отпечаток сита, которое использовалось во время процедуры пропитки. Это открытие поразило команду исследователей, поскольку свинцовая пропитка никогда ранее не наблюдалась ни у самого Рембрандта, ни у его современников.

Ученые предполагают, что выбор Рембрандта использовать свинец в своей работе мог быть обусловлен его желанием найти более дешевую и менее тяжелую альтернативу обычному грунту, который обычно укладывался в два слоя.

Дополнительным моментом стала необходимость размещения большой картины на влажной внешней стене. Художники 17 века знали, что свинец может сделать краски более влагостойкими, и возможно, это знание побудило Рембрандта экспериментировать с различными методами пропитки.


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