AGU: особые радары могут находить природные пожары в любую погоду и время суток

Ученые из Университета штата Огайо предложили новый метод обнаружения лесных пожаров с использованием радаров с синтезированной апертурой (РСА). Эта технология позволяет проводить дистанционный анализ местности вне зависимости от погодных условий и времени суток. Исследование, описывающее этот метод, опубликовано на сайте Американского геофизического союза (AGU).

Синтезированные апертурные радары работают путем использования множества маленьких антенн или выполнения множества зондирований, после чего результаты радиолокации объединяются в одну общую картину, как если бы это делалась одна большая антенна. Этот метод обеспечивает точные измерения геофизических, гидрологических и метеорологических характеристик местности. Важным преимуществом РСА перед лазерными радарами и другими оптическими системами является их способность работать в любое время суток и в условиях облачности. Они также способны “видеть” сквозь дым, что является критически важным в случае лесных пожаров.

Ученые подчеркивают, что синтезированные апертурные радары обладают большим потенциалом для обнаружения природных пожаров и могут быть использованы для отслеживания их жизненного цикла и последствий. Это позволит выявлять участки с повышенной пожарной опасностью, анализируя уровень влажности и определяя виды растительности в этих районах.

Команда ученых планирует использовать полученные данные для создания собственных алгоритмов прогнозирования лесных пожаров. Важным примером технологических инноваций в этой области является создание дрона с георадаром в РФ для поиска мин с воздуха.