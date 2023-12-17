Финляндия даст США доступ к 15 своим базам

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Финляндия и США подпишут в понедельник соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В рамках этого договора Финляндия предоставит 15 своих военных баз Соединённым Штатам. Кроме того, там предусматривается возможность хранения американской техники на её территории. Подобный договор ранее США заключили со Швецией, которая тоже намерена войти в состав НАТО.



AP

В понедельник в Вашингтоне министр обороны Финляндии и госсекретарь США намерены подписать оборонное соглашение, пишет Le Figaro. Этот договор среди прочего позволит Соединённым Штатам использовать 15 военных баз в Финляндии. После подписания документ должен будет ратифицировать парламент Финляндии.

«Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны укрепит оборону Финляндии, поскольку позволит присутствие и обучение американских сил (на её территории)», а также хранение и размещение «оборонной техники на финской территории», подчеркнула со своей стороны министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Кроме того, это соглашение также укрепит реализацию системы сдерживания и обороны НАТО, куда Финляндия вошла в апреле, добавила дипломат. Она сама отправится в США вместе с министром обороны Финляндии, чтобы встретиться с госсекретарём США.

Аналогичный пакт был подписан между США и Швецией 6 декабря. Он среди прочего предоставит Соединённым Штатам 17 военных баз в Швеции. Le Figaro напоминает, что Финляндия смогла присоединиться к альянсу в апреле, а Швеция ожидает ратификации своего членства Турцией и Венгрией.