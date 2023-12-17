Европа готовится к прекращению американской военной поддержки для Украины

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Европейские лидеры обсуждают возможность прекращения военных поставок из США на Украину, заявил в интервью Die Welt министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, возникший дефицит будет необходимо компенсировать, но в некоторых случаях это будет трудно сделать. К примеру, увеличения объёмов производства вооружения не получится добиться быстро и это потребует времени, пояснил глава оборонного ведомства ФРГ.



AP

Европа готовится к тому, что Украина может лишиться военной поддержки США и её понадобится компенсировать, заявил в интервью Die Welt министр обороны Германии Борис Писториус. «Конечно, мы об этом говорим. Мы чётко понимаем, что, наверное, рано или поздно нам придётся компенсировать что-то из того, что из Вашингтона, возможно, приходить уже не будет», — заявил он, но признал, что есть сферы, в которых сделать это будет трудно.

К примеру, увеличения объёмов производства вооружения не получится добиться быстро и это потребует времени, пояснил Писториус: «У нас сейчас есть приблизительно от пяти до восьми лет, за которые нам нужно наверстать упущенное — как в вооружённых силах, так и в промышленности, а также в обществе. Путин сейчас существенно наращивает производство вооружения. Согласно постановлению Думы, речь идёт об увеличении в размере 60 процентов».

Министр также призвал серьёзно относиться к угрозам Кремля в адрес Балтийских государств, Грузии и Молдавии: «Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия мы можем оказаться под угрозой». По мнению главы оборонного ведомства ФРГ, в ближайшие десятилетия Вашингтон будет в большей степени сосредоточен на Тихоокеанском регионе — причём независимо от того, кто станет следующим президентом. Также неизбежно сокращение американского присутствия в Европе, хотя Писториус надеется, что оно будет умеренным: «Это означает, что мы, европейцы, должны проявлять большую активность для обеспечения безопасности на нашем континенте».

«Прописная истина заключается в том, что подготовиться к угрозе можно только в том случае, если её осознать и отнестись к ней серьёзно. И она не станет меньше, если не обращать на неё внимания, потому что выходить из зоны комфорта неудобно, а только больше», — заявил Писториус. Он также поделился своим разочарованием по поводу того, что в 2024 году бундесверу нужно будет сэкономить половину миллиарда евро: «Очевидно, что ситуация с бюджетом сложная. Другие ведомства также вынуждены экономить. Вынужденный отказ от 500 миллионов евро болезненный, но в сложившихся обстоятельствах посильный».

Несмотря на уход немецкой армии из Афганистана и Мали, министр всё же считает, что небольшие операции даже в тех странах, которые не разделяют все ценности Запада, жизненно необходимы: «Альтернатива заключается в том, чтобы оборвать все контакты с этими странами и сразу отдать их русским и китайцам. Это будет ещё опаснее».