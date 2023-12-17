 

Украинские беженцы в Берлине привязали Урсулу фон дер Ляйен к столбу

17.12.2023, 9:33, Разное
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала жертвой нападения группы мигрантов из Украины. Неизвестные избили женщину и привязали её к столбу, мотивируя это недостаточным объёмом военной помощи, которые ЕС оказывает ВСУ.

Война в УкраинеИнцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, когда рабочий день полицейских уже был окончен, а камеры видеонаблюдения отключили на технический перерыв. Нападавшие на плохом немецком сообщили ей, что совершают противоправные действия, чтобы фон дер Ляйен «подумала как следует над своим поведением».

Чиновница провела привязанной к столбу около 3 часов, прежде чем её освободила проходившая мимо группа мародёров из Алжира, грабившая окрестные магазины. На следующий день фон дер Ляйен пришла на работу и заявила, что Еврокомиссия должна сделать всё возможное для увеличения финансовой помощи Украине, иначе ситуация начнёт угрожать национальной безопасности всей Европы.

– Украина – превыше всего, помогать ей – наш долг, – заявила глава Еврокомиссии. – Я благодарна этим неизвестным украинским героям, которые напомнили мне о долге в сложный момент моей жизни, когда конфликт в Палестине и возобновившаяся пандемия COVID-19 заставила меня отвлечься от истинного предназначения – помогать Украине и выбивать для неё деньги. Я постараюсь разыскать нападавших, но не чтобы наказать их, а чтобы поблагодарить и дать им домашние адреса тех европарламентариев и чиновников, которые сопротивляются увеличению помощи их стране.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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