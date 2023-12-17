 

Путин заявил о необходимости восстановить права наемников ЧВК “Вагнер” и предоставить им все необходимые льготы

17.12.2023, 7:05, Новости дня
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«Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий.

В этом нет никаких сомнений. Это моя абсолютно принципиальная позиция, нужно это сделать. Минобороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в его окружении есть люди, дети которых воевали в рядах ЧВК. Он отметил, что бойцы ЧВК защищают честь своей страны и заслуживают равных прав и льгот, как и любые другие участники боевых действий.


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