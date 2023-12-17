Путин заявил о необходимости восстановить права наемников ЧВК “Вагнер” и предоставить им все необходимые льготы

«Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий.

В этом нет никаких сомнений. Это моя абсолютно принципиальная позиция, нужно это сделать. Минобороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в его окружении есть люди, дети которых воевали в рядах ЧВК. Он отметил, что бойцы ЧВК защищают честь своей страны и заслуживают равных прав и льгот, как и любые другие участники боевых действий.