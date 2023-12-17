 

Мнение: О прибалтийских шавках… Да как они посмели?

17.12.2023, 6:30, Разное
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Ну и дела нынче творятся!

То ли магнитная буря на Солнце, то ли Земля и впрямь налетела на небесную ось — и всё полетело вверх тормашками. Сомутилася вода с песком, да поссорился Лука с Петром ©.

Ну, пока ещё не поссорились окончательно. Но уже…

Куснули в мягкое место так основательно. И внезапно.

Министерство обороны Эстонии заявило, что многочисленные прогнозы экспертов сходятся в одном. #Россия утратит способность напрямую противостоять #НАТО уже в довольно короткой перспективе. По расчётам эстонских военных аналитиков, необходимые для борьбы с Альянсом ресурсы у Москвы иссякнут приблизительно через два года.

«Россия все в большей степени близка к перспективе постоянного увеличения военных расходов, — говорится в докладе министерства. — При постоянном росте военных расходов и в условиях сокращающихся ресурсов у российского правительства не будет возможности предложить план восстановления, который бы позволял Кремлю вести активные военные действия и дальше».

По мнению Минобороны Эстонии, Россия утратит также и способность продолжать боевые действия в ходе «украинского кризиса». Для этого Альянсу достаточно незначительно увеличить расходы на подготовку ВСУ, которые и так не велики: порядка 350 млн евро, или 3500 евро на одного солдата. Это меньше 1% бюджета НАТО на этот год, и небольшая прибавка позволит подорвать военный потенциал РФ.

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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