 

Berliner Zeitung – боевые действия на Украине начались из-за безразличия Запада к российским интересам безопасности

17.12.2023, 4:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В 2021 году РФ чётко обозначила для Запада свои красные линии, пишет на страницах Berliner Zeitung немецкий конфликтолог Лео Энзель. Москва предложила перестать воспринимать друг друга как противников, вернуться к принципам равной и неделимой безопасности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО и насильственных действий. Но в США и ЕС эти предложения проигнорировали, что и стало большой ошибкой, которая привела к началу боевых действий на Украине, объясняет автор.


AP

В освещении западными СМИ украинского конфликта есть большое количество белых пятен, пишет на страницах Berliner Zeitung немецкий конфликтолог Лео Энзель. К примеру, никто не говорит о том, что ещё в 1997 году любимый Западом российский президент Борис Ельцин чётко говорил своему американскому коллеге Биллу Клинтону, что вступление Украины в НАТО станет для Кремля красной линией. Ещё журналисты умалчивают о том, что с одобрения США и ЕС Киев шесть лет игнорировал свои обязательства в рамках Минских соглашений, которые впоследствии оказались лишь попыткой выиграть время и дать Украине возможность укрепить свою армию.

На Западе мало кто знает о том, что уже в 2021 году Киев начал закупать у Анкары зарекомендовавшие себя в войне за Нагорный Карабах турецкие «байрактары», а также пытался договориться об их лицензионном производстве. К тому же уже с середины 90-х годов США проводят на Западной Украине и в Чёрном море военные учения «Быстрый трезубец» и «Морской бриз». А теперь представьте, какой была бы реакция Запада, если бы РФ ежегодно вместе с солдатами из Белоруссии, Сербии, Китая, Кубы, Венесуэлы, Ирана и других государств проводила манёвры в Мексике или Мексиканском заливе, предлагает автор.

СМИ практически не говорят о том, что 24 марта 2021 года Владимир Зеленский подписал декрет #117 о деоккупации и возвращении «временно занятых территорий и Крыма*, а также города Севастополь». 30 августа 2021 США подписали с Украиной договор о военном сотрудничестве, а 10 ноября 2021 — договор о «стратегическом партнёрстве». Американцы взяли на себя обязательства помогать Киеву в восстановлении «территориальной целостности» страны.

В двусторонних отношениях с Россией Запад также десятилетиями способствовал только обострению. С 1999 года НАТО расширялось пять раз, каждый раз приближаясь к российским границам. Альянс пополнился 14 новыми странами-членамами. К тому же военная организация вышла практически из всех договоров о разоружении и контроле за вооружением. В 1999 году НАТО начало нарушающую нормы международного права войну против Югославии, в 2003-м  — против Ирака, а в 2011-м организовало переворот в Ливии. Ещё Запад крайне вольно трактовал Основополагающий акт РФ — НАТО, который запрещал размещение вблизи российских границ солдат и боевых систем на постоянной основе.

В результате всего этого РФ взяла на себя дипломатическую инициативу и чётко, недвусмысленно обозначила для Запада свои интересы безопасности, в том числе и красные линии. 17 декабря 2021 года Москва представила НАТО и США проект договора, который бы юридически обязал обе стороны к обеспечению взаимных гарантий безопасности.

В документе говорилось о том, что стороны должны перестать воспринимать друг друга как противников, вернуться к принципам равной и неделимой безопасности, отказаться от насилия и угроз его применения, отказаться от создания ситуаций, которые могут быть восприняты другой стороной как угроза национальной безопасности и привести к опасным инцидентам. В проекте предлагалось возродить Совет РФ — НАТО и другие двусторонние форматы для переговоров, обеспечить прозрачность в проведении военных учений и манёвров. РФ потребовала вернуть войска и вооружение альянса до границ, предшествовавших первому расширению НАТО, а также отказаться от дальнейшей экспансии и любой военной активности, особенно на территории Украины, а также других стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

В такого рода договорах «дьявол таится в мелочах», и многие из пунктов, несомненно, требовали внимательного изучения со стороны экспертов в сфере дипломатии и политики безопасности, признаёт Энзель. И некоторые требования в документе звучали в крайне недипломатичной, можно сказать, ультимативной форме, но НАТО и США определённо нужно было отнестись к проекту договора как к чётко сформулированным российским интересам безопасности, проверить его и использовать как отправную точку для переговоров. Это бы позволило существенно улучшить ситуацию с безопасностью для всех сторон — и особенно для Европы.

И вот 7 января 2022 года состоялся экстренный онлайн-саммит с участием министров иностранных дел из 30 стран — членов НАТО. Но никакой реакции на документ не последовало, что стало большой ошибкой. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, а также президент США Джо Байден обошлись старыми мантрами о том, что у каждого государства есть право самому выбирать, в какой альянс вступать. Однако в то же время и у НАТО есть право отвергать заявки кандидатов, если есть более значимые политические причины для отказа, подчёркивает Энзель. Вместо этого Столтенберг, напротив, заявил, что двери в военную организацию открыты и для Финляндии со Швецией. «Шесть недель спустя РФ начала боевые действия на Украине», — заключает автор.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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