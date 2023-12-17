Обозреватель Newsweek – у Киева есть все основания для отсутствия праздничного настроения

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Пока почти во всём мире ждут наступления Нового года, у Киева есть все основания смотреть в него с опасениями, пишет обозреватель Newsweek Элли Кук. В то время как российские силы наступают, у союзников Украины в НАТО заканчиваются запасы боеприпасов и там всё чаще задаются вопросом, должны ли они продолжать поддерживать военные усилия страны.



AP

Пока мир готовится праздновать Рождество и Новый год, в Киеве, вероятно, не ощущают праздничного настроения. Как отмечает обозреватель Newsweek Элли Кук, у киевского режима есть все основания с опасениями смотреть в 2024 год, который, вероятно, принесёт мало шансов на прекращение конфликта с Россией.

Только что вернувшийся из Соединённых Штатов Владимир Зеленский не смог добиться одобрения конгрессом очередного транша военной помощи Украине. Вероятно, в данный момент Зеленский оценивает, что Украине принесёт 2024 год, учитывая, что длительность конфликта в стране приближается к двум годам.

У Киева есть все основания для опасений. Российские войска продвигаются, у союзников Украины в НАТО заканчиваются запасы боеприпасов, которые они могли бы отправить на линию фронта, а в США всё чаще задаются вопросом, должны ли они и дальше поддерживать военные усилия Украины.

Кук отмечает, что военные действия истощили запасы не только Украины, но и её союзников на Западе. Официальные лица НАТО уже на протяжении нескольких месяцев предупреждают, что запасы на исходе, но будущее Украины зависит от её западных покровителей и того, как много боеприпасов и оружия они способны производить и передавать на фронт.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС не выполнил собственный план по производству 1 миллионов снарядов для Киева. Вместо этого Украина получила от Европейского союза в 2023 году 480 тыс. снарядов. Фон дер Ляйен призвала европейскую промышленность мобилизоваться, чтобы сфокусироваться на военном производстве. Как заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, западные страны не смогли за последние годы увеличить выпуск боеприпасов и вооружений. По его словам, уже виднеется «дно бочки».

Как на прошлой неделе рассказал британским средствам массовой информации командир 47-й механизированной бригады ВСУ, на фронте уже ощущается нехватка боеприпасов. «Я больше не стреляю, только в критической ситуации», — приводит Newsweek его слова.

Нормирование боеприпасов уже ограничивает военные усилия Украины, но на горизонте могут возникнуть более серьёзные проблемы с поставками военной помощи Киеву. Обозреватель издания отмечает, что, несмотря на призывы Зеленского к сплочению в самом сердце Вашингтона, Киев будет с «глубокой озабоченностью» наблюдать за будущими голосованиями в американском конгрессе.

Во время визита Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден подтвердил поддержку страной борьбы Украины. «Я не уйду с Украины, и американский народ тоже», — заявил во вторник президент.

Однако его слова, похоже, нашли отклик далеко не у всех американских конгрессменов. Многие представители Республиканской партии блокируют законопроект о финансировании в размере $110 млрд, который включает около $60 миллиардов помощи Украине, настаивая на ужесточении мер безопасности на южной границе США. «Я думаю, американский народ согласен с нами в том, что национальная безопасность начинается на наших собственных границах. Мы должны сохранять собственный суверенитет, чтобы проецировать мир посредством силы и помогать нашим друзьям», — отметил во вторник спикер палаты представителей Майк Джонсон.

США являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине и выделили Киеву более $44 миллиардов на обеспечение безопасности с начала конфликта в феврале 2022 года. Но время на исходе — и администрация Байдена и Киев это знают. Ранее в декабре Белый дом предупредил, что без одобрения конгрессом новых пакетов помощи уже к концу года у Вашингтона закончатся ресурсы для закупки большего количества вооружения и боеприпасов для Киева. «Прекращение поставок американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя», — сказала глава бюджетного отдела Белого дома Шаланда Янг в письме конгрессу от 4 декабря.