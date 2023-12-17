Мнение: Куда пропали дворники?

(придуманная профессия, возникшая на наших глазах)

В условиях феноменального снежного изобилия, постигшего Москву (см. предыдущий пост) – как-то особенно бросается в глаза фактическое исчезновение дворников из московских дворов. Где дворники?! Ау!! «Не дает ответа» (с)

Нет, в самом деле – это как-то даже странно. Почему никто ничего не убирает? Я уж молчу о том, чтобы отчищать дорогу ото льда (это, понятно, трудно, тут лом нужен), но снег-то хотя бы сгребать в сторону? Неудобно ведь получается, прямо ловушка какая-то: сверху – бодро нападавший снежок в 2 см толщиной, а под ним – лёд! Граждане беспечно ступают полной ногой, надеясь ускорить шаг – и нате: на неровностях наледи задняя ступня поехала, передняя задралась – и всё, здравствуй, склифосовский. Человек выжил при смертельной эпидемии ковида, чудом избежал прививок «вакцинами» – но разбил себе лоб, просто переходя из дома в магазин. Нехорошо!

Я, кстати, еще помню краткий период, когда зимой даже в те редкие недели, когда что-то выпадало, у нас во дворе, на окраине Москвы возле МКАДа – снег и лед дворники, наши, естественно, таджикские друзья – вычищали до асфальта! Это было так необычно… На улице мороз, снегопад прошел вчера – а во дворе асфальт. И ни грамма наледи! По-моему, это было на рубеже нулевых и десятых – 2009, 2010… Потом, конечно, это баловство прекратили. Но все ж какие-то дворники всегда были! А теперь, когда они так нужны…

С одной стороны – понятно. Рубль упал на треть, соответственно, и зарплаты дворников, которые они пересылают домой в Среднюю Азию, тоже автоматически сократились на треть. Это обидно. Когда у тебя урезается зарплата, всегда первое желание – бросить ставшую нефартовой работу и поискать что получше. Но что? Разве у таджиков появился выбор получше?

Похоже, что да. Проявился в полную мощь новый фактор, а точнее – новая профессия, возникшая буквально из ниоткуда… и особенно пошедшая в рост в периоды ковидных «карантинов», когда ее вовсю пиарили все центральные телеканалы, блоги и вообще все кто только мог.

«Banki.ru. Курьеры заняли второе место в списке самых высокооплачиваемых профессий в России, по данным HeadHunter. В 2023 году их зарплаты достигли 91–94 тыс. рублей за месяц. При этом осенью зарплаты еще поднялись: соискателям начали предлагать в среднем 109,8 тыс. рублей в месяц, пишет Forbes.

На текущий день в России работают курьерами порядка 1,5 млн человек, рассказали в кадровой компании UNITY. В службы доставки все чаще приходят сотрудники из других отраслей, в том числе строительства».

Шизануться. Я, если честно, в силу старческой косности, никак не могу привыкнуть к этой самой «доставке». По мне, это всё баловство какое-то, пустой перевод денег не пойми за что. Разве так сложно самому сходить в магазин? И что за убожество – искать товар, тыкая по крохотным картиночкам на маленьком экранчике смартфончика?

Но я не прав. «Прогресс» промчался мимо меня, как трактор по распутице – и вот уже, как видим, «профессия» курьера в доставке стала едва ли не самой высокооплачиваемой в России! 110 тыс. в месяц – не хухры-мухры! Понятно, куда «утекли» все дворники: чем долбить ломом на морозе с 6 утра глыбы льда во дворе за 40-60 тыс. р. – не лучше ли побегать с коробом за плечами по адресам, согреваясь в общественном транспорте и получая вдвое больше?!

На наших глазах усилиями маркетологов и рекламщиков у людей была создана и вполне оформилась абсолютно новая потребность – потребность в доставке. Которой еще лет 15 назад (я уж не говорю про советское время) не было вовсе. Сказать кому-нибудь еще в 90е – «тебе нужно заказать курьера, чтобы он принес тебе продукты из ближайшего универсама» – он или она только пальцем бы у виска покрутили: «Вот еще! Что я, сама не принесу?!»

Лично я никакой доставкой не пользуюсь – даже книги по Яндекс.Маркету заказываю в пункт доставки, не хочу связываться с курьерами. Но я такой по нынешним временам – как белая ворона. Все мои знакомые очень даже оценили удобство доставки и заказывают чуть не каждый день, нахваливая «прогресс».

Бог, с ним, ок. Единственное, что удивляет – при чем тут прогресс? Ведь как раз чем-чем, но никаким прогрессом в доставке и не пахнет. Самая примитивная услуга – услуга ногами, вызванная переизбытком предложения на рынке труда.

Кстати, чуткие рекламщики уловили это сомнение – и уже его обыграли в своих роликах. Помню, там некий добрый молодец во дворе типичного ПИКовоского термитника домогается до барышни на излете молодости, обещая невиданную «доставку на дом», а та смущается, алея как маков цвет – «Да что же я, бырыня, что ли?!» А тот изнемогая от желания доставить удовольствие дЕвице, страстно отвечает «Но ведь ты этого достойна!»

Или это в другой рекламе? Но, в общем, как-то так. И единственный вопрос, мучающий меня в связи со всем этим – а достойны ли мы, в самом деле, такого счастья? Может, лучше бы курьеры снег чистили?