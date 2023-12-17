Новый год в стиле барбикор: модные дизайны розовых ногтей на зимние праздники

Розовые ногти в стиле барбикор были очень популярны весной и летом. Эти оттенки подходят и для Нового года. Они выглядят празднично и ярко. Если вы украсите такой маникюр декором или рисунком, то он будет смотреться еще привлекательнее. Мы приведем несколько модных дизайнов розовых ногтей на зимние праздники.

Бантики

Это один из самых красивых дизайнов праздничного маникюра. Покройте ногти светло-розовым лаком. Затем возьмите тонкую кисточку, окуните ее в ярко-розовый лак и нарисуйте бантики, напоминающие ленты от подарочной упаковки. Чтобы дизайн был еще более эффектным, поместите в центр каждого банта декор в виде крошечной бусинки.

Стразы

Для этого дизайна вам понадобится светло-розовый лак и блестящие аппликации в виде драгоценных камней.

Создайте светло-розовую основу. Затем приклейте к кончикам ногтей блестящие стразы. Они будут напоминать брызги новогоднего шампанского.

Снеговики и аппликации

Этот дизайн идеально подходит для празднования Нового года. Изображения снеговиков на кончиках и жемчужные бусины на основе ногтя особенно привлекательно смотрятся на нежно-розовом фоне.

Создание фигурок снеговиков требует мастерства. Поэтому такой дизайн лучше доверять профессионалу.

Френч

Французский маникюр с розовой основой и белыми кончиками никогда вас не подведет. Это элегантный и минималистичный дизайн. Чтобы френч выглядел более празднично, дополните его блестками и рисунками на зимнюю тематику.

Омбре

Этот маникюр выполнен в стиле омбре. Он отличается плавным переходом от самых светлых оттенков розового до более насыщенных. Кончики ногтей украшены крошечными мерцающими блестками.

Микс разных дизайнов

В праздничном маникюре допускается сочетать несколько видов нейл-арта. Вы можете комбинировать разные принты, техники и материалы.

Вы можете сочетать нежно-розовый маникюр с рисунком в виде снежинок и акцентным ногтем с блестками, как на фото выше. Такой нейл-арт выглядит изысканно и элегантно.

Если вам нравится более нарядный образ, то скомбинируйте пастельные ногти в стиле омбре с принтом на зимнюю тематику и объемными эффектными украшениями. Такой декор особенно привлекательно смотрится на матовом фоне. Вы можете использовать мягкий переход от нежно-розовых до светло-синих оттенков.

Новогодняя аура

Маникюр “аура” был очень популярен в 2023 году. Он отличается более ярким центром ногтя и светлыми краями. Обычно этот нейл-арт делают разноцветным, используя все оттенки человеческой ауры. Но его можно выполнить в розовых тонах.

Покройте ногтевую пластину светло-розовым лаком. Пока он не высох, добавьте в центр ногтя более яркий цвет. Тщательно растушуйте границы между двумя оттенками.

Дополните дизайн рисунком в виде белых снежинок или другими зимними принтами. Такой маникюр будет выглядеть современно и нарядно.

Снежинки

Этот маникюр понравится поклонницам минимализма. Он красиво смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях.

Для основы выбирайте розовый лак самых светлых нюдовых оттенков. Создайте на ней крошечные снежинки и белые точки, имитирующие падающий снег.

Такой дизайн гармонично сочетается с жемчужными украшениями.