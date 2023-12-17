Мнение: О превратностях борьбы с Режимом™… И Венедиктов спёкся?

Нет, не выдерживает наша, российская «контрэлита» невзгод и тягот «борьбы с Режимом™», которую сама же и затеяла. Тягостно ей стало от потери статуса, доходов и надежд на спокойную старость. Хотя кто бы сомневался. Почти все нынешние фрондёры-элитарии — суть те же, кто сейчас «наверху». Просто когда-то они выбрали себе роль резонёра безо всякой ответственности, позволявшую получать гранты, обедать въ «Пушкине» или «Жан-Жаке» и ездить в Ниццу.

Но пришёл час — и всё посыпалось. И сами «борцы» посыпались тоже.

Экс-глава «Эха Москвы» иноагент Алексей Венедиктов свалил предпринял отчаянную попытку договориться «по-хорошему».

Он подал арбитражный иск против совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», который в марте 2022 г. принял решение закрыть одноименную радиостанцию и сайт. Истец — компания Алексея Венедиктова «ЭМХК», ответчики — пять членов Совета директоров, заявление подано 12 декабря.

Помнится, 3 марта 2022 года, когда Совет директоров «Эхf Москвы» постановил закрыть радиостанцию, Алексей Венедиктов возмущался, что «решение о ликвидации было принято всего за 15 минут в моем отсутствии, меня на заседание даже не пригласили». В том же марте он инициировал заявление в суд на прокуратуру и Роскомнадзор за блокировку «Эха Москвы» и считает, что из-за этой активности он и был признан 22.04.2022 года иноагентом. Он пытался оспорить этот статус, но безуспешно.

Хотя студия нового опорного проекта Алексея Венедиктова «Живой гвоздь» находится в Москве, ему будет тяжело избавиться от иноагентства, поскольку в новом «Гвозде» и зарубежном «Эхе» он не только неразборчиво собирает донаты от кого угодно на зарубежные счета, но и продолжает, как и раньше, окружать себя иностранными юрлицами. Например, оператор проекта «Эхо online», действующего в связке с «Живым гвоздём» — берлинская компания Radio Echo GmbH, записанная на протеже Алексея Венедиктова Максима Курникова. Также до сих пор 20% в той же ООО «ЭМХК» числятся за компанией из #США «EM Holding Company LLC».

Но вернёмся к «Эхо Москвы». Оно ещё существует — значится среди действующих юрлиц. Эта структура до СВО осваивала 400-500 млн руб. господдержки в год. То есть понятно, почему Алексей Венедиктов пытается аннулировать решение Совета директоров о ликвидации радио. Но дело это явно политическое, и его результат вполне очевиден. Справедливости ради – иск мог быть подан под давлением 71-летнего экс-олигарха Владимира Гусинского, который, как утверждают ряд источников, настойчиво просил об этом своего бывшего протеже. Но тем хуже для Алексея Венедиктова. Неразборчивость в связях выходит ему боком.

То есть, вся борьба — за #деньги. За прежние гонорары и возможность «жизнью жиуровать».

А принципы… Да есть ли они у таких «элит»?

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