 

Рупор кремлевской пропаганды: Крупные кампании прекращают судоходство через Красное море

16.12.2023, 23:20, Разное
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Две крупные судоходные компании Maersk и CMA CGM прекратили судоходством через пролив Баб-эль-Мандеб и Красное море из-за угроз атак дронов и противокорабельных ракет хуситов. Ущерб для Израиля будет значителен.

Также военное командование Йемена сообщило, что нанесло успешный удар дронами по южным районам Израиля. Дроны хуситов смогли преодолеть ПВО Израиля и поразить некие "чувствительны цели". Израиль эти претензии пока не комментирует.

Хуситы продолжают зажигать.

Источник: Colonel Cassad


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