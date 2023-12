Мнение: Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

1. Любопытный факт, подтверждённый исследованиями в США: консерваторы лично щедрее либералов и чаще жертвуют на благотворительность (а либералы в современных США, напоминаю, это почти исключительно левые либералы, марксисты-социалисты). Цитирую, по наводке Виктора Мараховского (ссылка):



Либералы проявляют огромное сострадание, настаивая на щедрых государственных расходах на помощь наиболее нуждающимся людям внутри страны и за рубежом. Однако когда дело доходит до индивидуальных пожертвований на благотворительность, либералы — скряги.

Артур Брукс, автор книги о донорах-благотворителях под названием «Кто действительно заботится», приводит данные, что домохозяйства, возглавляемые консерваторами, отдают на благотворительность на 30 процентов больше, чем домохозяйства, возглавляемые либералами. Исследование Google обнаружило ещё большую диспропорцию: средние годовые взносы, о которых сообщают консерваторы, почти вдвое превышают аналогичные показатели либералов.

Другие исследования пришли к аналогичным выводам. «Индекс щедрости» из «Каталога Благотворительности» (“generosity index” from the Catalog for Philanthropy) обычно показывает, что «красные» штаты с наибольшей вероятностью жертвуют некоммерческим организациям, а северо-восточные штаты с наименьшей вероятностью делают это.

В результате демократы, которые страстно говорят о голодных и бездомных, лично тратят на благотворительность меньше денег, чем республиканцы — те, которые пытаются сократить медицинское страхование для детей.

«Когда я начал исследовать благотворительность, — писал Брукс, — я ожидал обнаружить, что политические либералы — которые, как я считал, искренне заботятся о других больше, чем консерваторы — окажутся наиболее склонными к частной благотворительности людьми. Поэтому, когда мои первые выводы привели меня к противоположному выводу, я предположил, что допустил какую-то техническую ошибку. Я провёл анализ заново. Я получил новые данные. Ничего не помогло. В конце концов, у меня не было другого выбора, кроме как изменить свои взгляды».

Что же, хорошо по этому поводу высказалась ещё Маргарет Тэтчер: «Проблема социализма в том, что в конце концов у вас заканчиваются деньги других людей». Нам, конечно, здорово повезло, что сейчас Британией и США управляют люди совершенно другого калибра, чем полвека назад.

2. Блогер Историк-алкоголик пишет в Телеграме (ссылка):



Очень нравится, как американская левая профессура попала в идейный цугцванг.

Вторая Мировая подорвала правую идеологию, которая с 1945 по 1991 держались только на угрозе со стороны СССР, ставшего антилевацкой страшилкой.

А после краха Союза всех сколь либо серьезных правых идеологов выдавили из системы образования, а потом и из «мозговых центров» Запада.

В результате, университеты и политики резко полевели. А вместе с резким полевением там появился и левацкий антисемитизм происламского толка.

Видео трех дурочек-ректоров, которые на слушаниях в Конгрессе отказываются наказывать своих студентов и преподавателей за призывы геноцидить евреев, поскольку «все надо воспринимать в контексте» третий день крутят по всем интернетам планеты. А что они еще могли сказать? Они сами все трое выдвиженки системы, требующей ставить концепции уравнения в правах выше научных и административных заслуг, сформированной левой идеологией.

Естественно, тут же начали отваливаться спонсоры вузов, так как их значительная часть традиционно — евреи и еврейские организации.

Ректор университета Пенсильвании Макгилл уже что-то там начала извиняться, так как её вуз разом потерял $100 млн.

Готовится ректор Массачусетского технологического Корнблат, у неё тоже финансовые проблемы начались.

Интересней всего посмотреть на Клоудин Гей – чернокожую ректор_ку Гарварда.

Если Макгилл и Корнблат все-таки настоящие ученые, то Гей сделала себе карьеру на «исследовании политического поведения афро-американцев: избирательной активности, расовой политики и политики идентичности».

То есть это исследователь местного аналога марксизма-ленинизма с темой «Советский пролетариат и 7-я пятилетка: вопросы формирования политической сознательности рабочего класса».

3. Блогер Андрей Казачкин пишет (ссылка):

Любому здравомыслящему человеку очевидно, что, прежде чем приступать к экспериментам «космического масштаба» (и космической же глупости) необходимы небольшие работающие, работоспособные схемы, модели. И вот с этим у марксистов было как раз туго.

Все (!) попытки создания добровольческих трудовых коммун (с обобществленной собственностью) как в 19-ом, так и в начале 20 века с треском провалились. И это притом, что в них трудились добровольцы, энтузиасты-единомышленники.

Причем лично товарищи Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Дзержинский и другие высокопоставленные теоретики и практики коммунистического труда сами в этих коммунах никогда не практиковались. Ведь известно, что, прежде чем испытывать свои теории на других, необходимо их опробовать на себе, на своем личном опыте. Это несколько странно, ведь сам Маркс утверждал, что только практика является “критерием истины”! Впрочем, истинность самого марксизма не поздно проверить на практике и в настоящее время.

Сегодня у всех последователей марксизма-ленинизма есть реальный шанс, без пролетарской революции, мирным путем, исправить все “ошибки и недочеты”, марксистов прошлого.

Современные сторонники марксизма-ленинизма-сталинизма, имеют возможность на своем личном примере могут доказать человечеству преимущество их мировоззренческих установок. И для этого им нет необходимости свергать правительство, снова приходить к власти, а потом десятилетиями ждать наступления светлого будущего. Это будущее можно создать уже здесь и сейчас! Можно построить новое коммунистическое общество по рецептам Маркса, Ленина, Сталина на практике, но совершенно иным – добровольным путем. <…>

Нужно только определится с тем, что мешало и мешает современным сторонникам марксизма, в настоящее время, добровольно сложить всю свою частную (“личную”) собственность в общий «котёл», основать товарищество. Назвать, например, это товарищество «Звезда КЭЦ», «Победа СоцТруда», «Заря Коммунизма» и т.п. и с помощью освобожденного, бескорыстного труда своих единомышленников двинуть на недосягаемую высоту научно-технический прогресс. При этом на деле продемонстрировав всему миру преимущество марксистско-ленинской идеологии и образа жизни по ее рецептам? В самом деле, что мешает?

Со своей стороны готов предложить им идею реального плана коммунистического строительства «Светлого будущего» уже сегодня. Да хоть, например, на Дальнем Востоке, где сейчас выделяют земли гектарами всем желающим россиянам. Да и госдотации в рамках поддержки заявленной, в свое время, еще премьером Медведевым Дальневосточной Свободной Экономической Зоны коммунарам тоже будут обеспечены. (Место там удобно еще и тем, что для старта космических кораблей самая лучшая площадка ближе к Экватору). <…>

В России (по словам самих коммунистов) несколько миллионов сторонников марксизма-ленинизма, состоящих в компартиях различного толка. В Государственной Думе фракция коммунистов одна из самых крупных. Почему им не реализовать на деле своей программы? Выделить под это дело землю, построить на ней дома, космодромы, детсады, школы, больницы, ВУЗы, НИИ…

Ведь если все сторонники коммунистического строительства «скинутся» (обобществят все свое имущество) ради “общего дела”, денег должно хватить на первое время. Плюс сразу же возникнут промышленные инновации, о которых Зюганов постоянно говорит. Пойдет в гору импортозамещение, подключится господдержка. Дальше заработают коммунарские заводы. Будут поставлять свою высокотехнологичную продукцию в остальную, отсталую Россию и продавать за рубеж.

На вырученную валюту можно будет нанять иностранных спецов, чтобы двигать вперед “научный коммунизм”, пока новые коммунарские вузы не выпустят в достатке необходимых специалистов…

Ученые с мировым именем будут становиться в очередь на принятие в коммуну… Кремниевые, силиконовые долины опустеют, Сколково придет в полный упадок… Китай, Тайвань, США, Германия и другие высокотехнологичные страны напишут прошение о принятии в коммуну…

Уже сегодня компартия могла бы основать добровольную коммуну-товарищество – «Зюганов, Нина Андреева, Удальцов, Кунгуров, Анпилов и т.п. Спайс Индустриал Коммунэйшен», – вскладчину закупить оборудование и, или самим создать роботизированные линии производства, работая на которых коммунары будут обеспеченны всем необходимым.

Деньги внутри столь передовой коммуны изначально окажутся не нужны и будут использоваться только для расчетов с внешним отсталым миром. Используя свой гигантский научно-технический потенциал (о наличии которого у коммунистов рассказывают всем товарищи Зюганов, Глазьев, Рогозин, Катасонов и др.) коммунары быстро совершат научно-технический прорыв.

Коммунары первыми освоят Луну, совершат полет на Марс и обустроят там города. И первый город на Марсе коммунары назовут Аэлита (в честь одноименного фантастического романа советского писателя А.Н. Толстова). Дальше — больше: впереди Альфа Центавра, Туманность Андромеды и всё такое…