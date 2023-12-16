Как справиться с приливами с помощью еды: лучшие продукты, которые стоит включить в рацион

Во время менопаузы многие женщины испытывают приливы. Это состояние характеризуется тем, что внезапно появляется жар в области шеи, груди и лице. Сердцебиение начинает значительно учащаться, кожа становится красной и покрывается пятнами. Все эти симптомы, а также потливость могут возникать во время приливов. Когда прилив прекращается, то женщина может почувствовать озноб. Все эти симптомы могут возникать ночью и мешать нормальному сну.

Чтобы справиться с этой проблемой, нужно добавить в свой привычный рацион питания определенную еду. Однако прежде чем добавлять все эти продукты, обязательно нужно обсудить все это со своим лечащим доктором. Вот некоторые продукты питания, которые нужно добавить в свой привычный рацион.

Соя

Многие люди на протяжении длительного времени считали, что соя является вредным для здоровья продуктом. Однако на самом деле этот продукт является полезным, именно поэтому, его стоит добавить в свой рацион питания.

Когда у женщины наступает менопауза, то она обычно использует колебание уровня этой как. Это может повлиять как на кровообращение, так и на способность тела регулировать температуру, что может привести к появлению приливов. Соевые продукты, такие как тофу, темпе и соевое молоко содержат химическое вещество которое называется фитоэстрогеном. Фитоэстрогеном могут оказывать такой же эффект как и эстроген. Это помогает при таком симптоме менопаузы, как приливы.

Есть опасения относительно того, что синтетический эстроген может повысить вероятность возникновения таких проблем со здоровьем как сердечно-сосудистые болезни, злокачественные опухоли, репродуктивные нарушения, а также ожирение. Однако фитоэстрогены растительного происхождения не представляют такую же опасность.

Жирная рыба

Сельдь, лосось, а также многие другие виды жирной рыбы могут быть полезным дополнением к привычному рациону питания, особенно если испытываете приливы. Такие продукты богаты омега-3.

Жирные кислоты омега-3 могут помочь поддерживать нормальное кровяное давление, что может помочь при приливах. Однако, стоит соблюдать особую осторожность при потреблении рыбы с большим содержанием ртути.

Огурцы

Этот овощ является очень полезным для здоровья и помогает справиться с приливами. Огурцы являются хорошим источником бора, который может помочь женщине предотвратить падение уровня эстрогена.

Кроме того, этот овощ содержит фитоэстрогены, которые помогают женскому организму компенсировать низкий уровень эстрогена. Огурцы способствуют охлаждению организма, поэтому, помогает справиться с приливами жара. Также это хороший источник питательных веществ, таких как витамины К и С. Однако нужно быть осторожным при приеме препаратов, разжижающих кровь, поскольку витамин К может мешать действию таких лекарств. Именно поэтому нужно проконсультироваться с доктором, прежде чем увеличивать количество огурцов в рационе.

Шалфей

Это хорошее средство для лечения симптомов менопаузы включая приливы и ночную потливость. Прием шалфея в форме таблеток помогает снизить как частоту так и тяжесть приливов.

Однако, нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Все это по причине того, что некоторые виды шалфея могут спровоцировать возникновения судорог, особенно если принимать его в виде эфирного масла.

Вода

Ежедневно нужно потреблять достаточное количество чистой питьевой воды. Приливы случаются не только в течение дня. У некоторых женщин они могут быть ночью, что может привести к нарушению нормального сна.

Чтобы предотвратить появление ночных приливов жара можно выпить немного холодной воды перед тем, как лечь спать. Избыточный вес и ожирение также могут влиять на то, что женщины испытывают приливы, а также на их тяжесть. Достаточный уровень гидратации может помочь контролировать вес.

Отчасти это происходит по причине того, что иногда когда мы думаем что голодны, на самом деле немного обезвожены. Именно поэтому, потребление чистой питьевой воды может помочь нам контролировать порции и перекусы. Это также может помочь человеку почувствовать себя более сытым. Потребление воды незадолго до еды может помочь уменьшить количество потребляемой пищи.

Помимо контроля веса, вода также может помочь снизить кровяное давление, поскольку обезвоживание может привести к более сильному сужению кровеносных сосудов.

Клубника

Клубника является популярной ягодой, которую можно использовать для приготовления самых различных блюд. Кроме того, она приносит большую пользу для здоровья и помогает уменьшить симптомы менопаузы, в частности, такие как приливы.

Потребление большого количества клетчатки и меньшего количества жира может оказать положительное влияние на количество эстрогена в организме. Клубника является отличным источником витамина С, который помогает справиться с приливами.

Брокколи

Капуста брокколи является полезным и питательным продуктом. В его составе содержится много клетчатки. Также брокколи является отличным источником различных питательных веществ, в частности, калия и витамина К. Этот продукт помогает эффективно справиться с приливами жара.

В составе брокколи содержится достаточно много витамина С и клетчатки, именно поэтому, этот овощ является хорошим дополнением к диете для похудения. Капуста помогает снизить частоту и тяжесть приливов.

Благодаря высокому содержанию витамина К, брокколи может помешать разжижению крови. Этот продукт может быть вреден для людей с проблемами почек или синдромом раздраженного кишечника.

Бобовые

Многие виды бобовых, такие как чечевица и горох могут быть полезны для тех, кто страдает от приливов жара. Это помогает улучшить здоровье. Веганская диета, состоящая из фруктов, овощей и бобовых может оказать благотворное влияние нм приливы.

Но прежде чем перейти на веганскую диету, следует предварительно поговорить с лечащим доктором. Бобовые продукты содержат фитоэстрогены, которые могут быть полезны для устранения проблем со здоровьем.

Семена льна

Семена льна содержат в своем составе соединения, называемые лигнанами. Эти соединения могут оказывать такое же влияние на организм как эстроген.

В составе семян льна содержится омега-3. Это помогает облегчить симптомы менопаузы.