Мнение: Дети в отчаянии

Интересно, что школьница из Брянска, застрелившая недавно насмерть двух человек, включая себя, и ранившая еще несколько одноклассников во время урока, за несколько дней до этого проходила вместе с другими школьниками психодиагностику, которая не выявила никаких отклонений.

То же самое известно о некоторых других школьных стрелках, которых в этом году было более десятка, не считая тех, чьи планы были раскрыты и сорваны. Они проходили диагностику у психологов, но тесты не показали ничего подозрительного.

Нет сомнений, что подростки, идущие на подобные преступления, находятся в состоянии глубокого отчаяния.

В состоянии отчаяния человек выбирает один из трех путей:

1. Избавиться от себя.

2. Избавиться от других.

3. Избавиться от отчаяния.

Первые пытаются менять идентичность (воображая себя кем-то другим), а если это не получается или не приносит эффект, могут дойти до суицида.

Вторые стараюсь дистанцироваться от окружающих (уходя в себя), а если не получается, могут прийти к мысли об уничтожении врагов. Некоторые как подростки в “Слове пацана” ищут группы или секты, которые дадут им защиту от врагов, точнее иллюзию защиты.

Большая часть таких планов, к счастью ни к чему плохому не ведет, так и остается на уровне мстительных фантазий. Многие подростки переживают такие эпизоды и это становится для них стимулом к поиску реальных опор.

Единственный верный и конструктивный путь – это избавление от отчаяния.

Но для этого отчаяние нужно отрефлексировать и осознать.

Кризис подросткового возраста нельзя недооценивать, это очень опасное время.

Если знакомый многим родителям кризис трехлетнего возраста – это начальная сепарация Я, подростковый кризис – сепарация окончательная.

Трехлетний ребенок остро переживает попытку родителей навязать ему что-то и отказ родителя выполнять его желания. Многие родители совершают фатальную ошибку, считая, что ребенок стремится доминировать и надо его вовремя подавить. Чтобы понять трехлетку, нужно представить, что в этот период родитель все еще ощущается как часть ребенка, которая почему-то вдруг перестала подчиняться. Если бы ваши ноги и руки внезапно перестали слушаться вас, вы испытали бы панику. Примерно такую панику испытывает трехлетний ребенок и скандалом пытается вернуть мир к старой модели, когда его желания в основном совпадали с родительскими и поэтому был мир.

То, что выглядит как стремление доминировать – это стремление сохранить свою собственную целостность. И если в этот период грубо подавлять “бунты”, можно получить серьезные невротические проблемы. Ребенок в кризисе сепарации требует деликатного, терпеливого, спокойного отношения. Чем острей будет его тревога в этот период, тем хуже, дольше и опасней будет протекать кризис.

Вот что пишет об этом Выготский:

“Именно в кризисе трех лет мы нередко видим появления невротических реакций, например энурез, т.е. ночное недержание мочи. Ребенок, привыкший к опрятности, при неблагополучном течении кризиса часто возвращается в этом отношении к ранней стадии. Ночные страхи, неспокойный сон и другие невропатические симптомы, иногда резкие затруднения в речи, заикание, крайнее обострение негативизма, упрямства, так называемые гипобулические припадки, т.е. своеобразного вида приступы, которые внешне напоминают припадки, но по сути дела не являются болезненными припадками в собственном смысле слова (ребенок трясется, бросается на пол, стучит руками, ногами), а представляют собой крайне заостренные черты негативизма”.

Чтобы понять подростка, надо представить, что самоуважение подростка и даже его самооценка, то есть восприятие себя, отношение к себе пока еще полностью зависят от окружающих. Формируются отделы мозга, которые будут отвечать за самоидентичность, за зрелую самооценку, а пока подросток испытывает обиду и гнев на окружающих за их нелюбовь и неуважение к себе. Иногда кажется, что подросток хочет власти и поклонения, но все это процесс формирования его самоуважения. Гармония наступит, когда подросток отделит себя и других, от себя будет ждать и даже требовать преданности себе, защиты себя, а другим позволит относиться и поступать как им хочется, проведет границу между собой и другими. Вот это будет зрелость самооценки, зрелость личных границ, зрелость локуса контроля, но для этого нужно время, в подростковый период вместо зрелости – кризис сепарации, поэтому негативные оценки окружающих вгоняют в такое отчаяние.

Еще недавно подросток не парился, поскольку почти не чувствовал своей самости, не держал на этом фокус, но теперь начался сенситивный период, самость начала вылупляться, как динозавр из яйца. Стенки яйца такие толстые, что птенец испытывает ужас, кричит, бьется и даже ранится. Пробивающееся самоуважение сначала похоже на обострение эгоцентризма, на рост амбиций, поэтому многие родители ошибочно принимают это за “наглость”. Подросток уже чувствует свое Я, чувствует его важность, но все еще не осознает своей отдельности от других. У него есть большая потребность опираться на себя, но пока еще нет возможности. И он путает себя и других. Поэтому ему мерещатся везде нападения на свое Я, желание унизить, раздавить и уничтожить. Часто агрессия, которую выражает в этот период подросток, вызывает встречную агрессию, особенно учитывая, что на другой стороне такие же ранимые и обидчивые подростки. Это приводит к эскалации.

И если трехлетний малыш в остром кризисе не может причинить другим большого вреда, хоть и пытается как может принудить маму слушать себя, подросток уже может причинить вред тем, кто, как ему кажется, заставляет его почувствовать себя ничтожеством.

Чтобы подросток в отчаянии из трех путей выбирал третий, то есть избавление от отчаяния вместо избавления от себя и избавления от других, он должен знать об этом пути.

Подросток должен знать, что отчаяние, которое он переживает, не свойство жизни и не свойство его личности, а свойство этапа через который он проходит, свойство возрастного кризиса. Кризис – временное состояние, кризис в том или ином виде переживают все подростки. Кому-то везет переживать его мягко, кто-то переживает его остро. Последнее не всегда плохо, есть мнение, что острый кризис в некоторых случаях помогает сформировать более сильную личность. Подросток должен знать об отличиях подростков от взрослых, он не должен сравнивать свое состояние в кризисе со своим прошлым, детским состоянием, или с состоянием более взрослых людей. Он должен понимать уникальность этого периода, должен осознавать нагрузку, которую испытывает его психика и его организм в это время.

Только тогда он будет знать, что его отчаяние пройдет, что оно временно, что с ним можно что-то делать, есть способы справиться с ним, договориться с ним, переключиться с него, избавиться от него. Он будет искать эти способы и пробовать их.

Нужно, чтобы подросток воспринимал свое отчаяние отдельно от себя, а не как часть себя.

Именно так лечатся аддикции, так находится выходы из большинства других патологических состояний.

Этому должна быть посвящена работа психологов, педагогов и тех киношников, которые делают сериалы о подростках и для подростков.

Знаете что-нибудь о кризисе подросткового возраста? Свой помните? А у своих детей?

К сожалению, если не знать заранее, что это такое, сложно это увидеть и осмыслить.

Но попробуем.