Экс-депутат Марешаль – принятие Украины в ЕС похоронит французский агропром

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Бывший депутат Нацсобрания Марион Марешаль в интервью LCI предрекла гибель французского агропрома, если Украина вступит в Евросоюз. По её словам, любая форма расширения альянса станет ошибкой и подорвёт сельскохозяйственную автономию Франции, потому что приведёт к ещё большим нарушениям конкуренции на общем рынке.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ, кандидат на выборах в Европарламент от партии «Реконкиста»: Я выступаю против любой новой формы расширения. Я считают, что Евросоюз из 27 членов уже сталкивается с огромным количеством политических и экономических трудностей. Мы сейчас наблюдаем большие нарушения конкуренции, с которыми сложно справиться, особенно Франции, даже в рамках европейской экономической зоны. Так что я считаю, что любая новая форма расширения — за счёт Украины или другой страны — будет ошибкой. В частности, особенность Украины в том, что она является сельскохозяйственным гигантом, поэтому её включение в ЕС похоронит французское сельское хозяйство, нужно это понимать.

АДРИАН ЖАНДР, ведущий LCI: В прошлом Евросоюз уже принимал аграрные державы.

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: До войны на Украине производили 106 (миллионов. — ИноТВ) тонн пшеницы в год, во Франции только 32. Площадь сельхозугодий на Украине в два раза больше, чем во Франции.

АДРИАН ЖАНДР: Для вас Украина враг и никак не может быть партнёром?

МАРИОН МАРЕШАЛЬ: Она не враг, но нужно понимать последствия… Я представляю Францию, поэтому защищаю французские интересы, в данном случае — стратегическую и сельскохозяйственную автономию Франции. Если мы осуществим эту интеграцию, французские фермеры при неизменном бюджете потеряют примерно 20 процентов выделенного бюджета. Это существенная сумма. Не мне вам напоминать, что вот уже три недели наши фермеры пытаются объяснить, что задушены в экономическом плане и больше не могут выживать. Сельское хозяйство в упадке, фермы закрываются. Сегодня мы импортируем сельхозпродукцию в ущерб нашему собственному производству. Так что да, как я сказала, это (включение Украины. — ИноТВ) похоронит французское сельское хозяйство. По моему мнению, это не выход.

Дата выхода в эфир 15 декабря 2023 года.