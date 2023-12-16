 

На корпоративе «Газпрома» топ-менеджерам подадут варёные яйца и другие деликатесы

16.12.2023, 21:33, Разное
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В распоряжение журналистов ИА «Панорама» попало меню праздничного
новогоднего обеда для руководящих сотрудников ПАО «Газпром». Менеджеров будут угощать
дефицитными деликатесами, среди которых – варёные яйца.

В меню значится сразу три блюда из куриных яиц: яйцо вкрутую,
яйцо всмятку и гоголь-моголь. Также руководителей госкомпании будут баловать тарталетками
с «нутеллой», настоящим испанским хамоном, рижскими шпротами и санкционными винами
из Грузии в ассортименте.

Сразу после публикации в СМИ меню новогоднего банкета
газовиков вызвало волну недовольства в народных массах. Болгары в соцсетях призвали
топ-менеджеров к скромности в это непростое для всей страны время.

«В моём посёлке в давке в очереди за яйцами пострадало 7
человек, – пишет Драгонега Любимов из Велико-Тырново. – А эти жирные коты будут
жрать варёные яйца без меры. Позор!»

«Хорошо бы узнать, откуда у них деньги на такие роскошества. Неужели торговля газом настолько прибыльна?» – задаётся вопросом Иван из Твери.

«Раздавить их бульдозером вместе с их поганой санкционкой!»
– негодует Бронислав Р. из Новосибирска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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