Мнение: Запад проиграл, Непал и Африка за Россию

1. Один из самых известных политиков современной Украины, террорист и экстремист Алексей Арестович, заявил, что проиграла уже не только Украина, но и весь Запад в целом (ссылка). Его тезисы кратко:



— идёт война между Глобальным Западом и Глобальным Югом;

— экономика России в полном порядке, санкции не работают;

— у Запада слабая армии, и слабая оборонка, воевать против России Запад не способен, даже если бы хотел;

— Украина выбрала себе белого господина именно в тот момент, когда он перестал быть белым и перестал быть господином.

В принципе, всё это было известно задолго до 2022-2023 годов. Некоторым сюрпризом, пожалуй, стала лишь стадия деградации западной оборонки — могучая некогда промышленность Европы и США оказалась совершенно не готова к длительной войне, к массовому производству снарядов и бронетехники. Запада, очевидно, снова понадеялся на блицкриг – военный (силами украинских прокси), информационный, санкционно-экономический. Пожалуй, мы должны поблагодарить за это нашу пятую колонну, всех этих патриотов Израиля с белой лентой. Если бы они не рассказывали на протяжении десятилетий страшные сказки про «слабую и коррумпированную путинскую олигократию», Запад мог бы явиться на войну более подготовленным.

2. Легендарные непальские гуркхи, которые внесли когда-то столь важный вклад в победы британской армии, воюют теперь на стороне России (ссылка):



Под Авдеевкой получили боевое крещение непальские добровольцы, заключившие контракт с Минобороны РФ. Об этом в программе “Военный субботник” сообщил донецкий военкор Марат Хайруллин.

Речь идет о целом штурмовом подразделении, которое вошло в состав 1-й Славянской бригады. В предыдущей передаче Марат Хайруллин уточнял, что все добровольцы – кадровые военные, уволившиеся из армии Непала. Обучение они проходили на одном из полигонов в ДНР.

“Это потомки тех самых знаменитых гуркхов”, – отметил военкор.

К слову, в Сети можно легко найти видео, снятое непальскими добровольцами во время учебы в ДНР. Сами бойцы там несколько раз произносят слово “гуркхи”.

Поясним, что гуркхи это легендарное воинское сословие, служившее в рядах британской колониальной армии на протяжении двух веков. Это название объединяет группу народов, проживающих в Непале и Тибете. Их боевой клич “Jai Mahakali, Ayo Gorkhali” переводится, как “Слава Великой Кали, идут Гуркхи!”

Гурхи участвовали в Первой и Второй мировых войнах, а также Фолклендском конфликте. Их отличает жесткая дисциплина и высокий боевой дух.

3. А вот ссылка на видео с африканскими добровольцами в зоне СВО (ссылка):

«У нас на Родине стоит памятник ЧВК “Вагнер”, хотим отплатить той же монетой, чтобы и нам поставили памятник в России, спасибо за вдохновение, спасибо за свободу, Россия» — заявил один из добровольцев.

Что ж, всё логично: мы помогаем другим странам, а они помогают нам.