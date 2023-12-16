Мнение: О битве телевизора с холодильником… Чья взяла?

Вот уже более 10 лет на российских просторах продолжается эпическая борьба «телевизора» с «холодильником». Уже и модели охлаждающего и убаюкивающего устройств поменялись не раз. И много было сказано правильных слов, и даже немного пролито праведной крови, а исход противостояния всё ещё никак не разрешится.

Но, кажется, намечается решительный перелом. В чью пользу?

На очередной прямой линии с Владимиром Путиным два острых пищевых вопроса по-настоящему взволновали россиян. Когда подешевеют куриные яйца и… когда исчезнет дефицит чёрной икры в российской глубинке. Остальное из «проблем холодильника» люди не замечают вообще.

Но это ещё не самое эпичное.

Просто задумайтесь над кульминацией! Пациента валдайского холодильника в течение четырёх часов показывали по всем телевизорам страны. И даже в двух экземплярах.

Вот это чья победа — «телевизора» или «холодильника»?

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