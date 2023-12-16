Рупор кремлевской пропаганды: В Иране казнили шпиона работавшего на Моссад

Новости смертной казни и шпионажа.Как сообщает https://t.me/Irna_ru/13295, в Иране был казнен шпион работавший на Моссад.Суд признал обвиняемого виновным в связях с иностранными спецслужбами, в том числе с Моссадом, для которого он собирал информацию через посредников.Казнь состоялась в городе Захедан.

Ранее сообщалось, что за последние 2 месяца иранская контрразведка накрыла в Иране большую группу шпионов работавших на Израиль.

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