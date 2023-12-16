 

С 1 января в общественных местах разрешат употребление настойки боярышника

16.12.2023, 19:33, Разное
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В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, разработанный совместными усилиями Минздрава и Минпромторга. Документом предусматривается снятие запрета на распитие в общественных местах настойки боярышника.

Авторы инициативы отмечают, что употребление лекарственного средства не несёт такой же опасности как употребление крепких спиртных напитков. Кроме того, сама настойка является одним из важнейших элементов национального культурного кода.

«Стоит понимать разницу между алкоголем и лекарственным средством. Человеку может быть банально плохо и он прибегает к боярышнику для лечения или профилактики болезней, – прокомментировал инициативу представитель Минздрава Иван Синеглазов. – Визуально и вовсе невозможно различить распитие и принятие для профилактики. Некоторые пенсионеры собираются вместе и пьют корвалол. Тоже им штраф выпишем? Да и вообще на Руси пили боярышник ещё при Иване Грозном»

Также законодатели разрабатывают документ, позволяющий безнаказанно в мороз (-15°С и ниже) употреблять в общественных местах и крепкие спиртные напитки. Если закон пройдёт три чтения и будет подписан президентом, он вступит в силу 1 января 2024 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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