Врачи рассказали, как поддержать иммунитет зимой

Зимой иммунитет человека ослабевает, делая его организм особенно уязвимым перед простудами и вирусами. Этот период требует особого внимания к поддержанию иммунитета. Врачи из Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики делятся советами о том, как сделать это в наших домашних условиях.

Зимой, когда доступ к жирной морской рыбе ограничен, уровень витамина D может снижаться. Поэтому врачи рекомендуют приобретать витамин D в аптеках. Кроме того, вы можете увеличить потребление кальциферола, употребляя морскую рыбу, яйца, молочные продукты, водоросли, икру и кукурузное масло.

Витамин C способствует укреплению иммунитета. Зимой рекомендуется употреблять цитрусовые и замороженные ягоды, богатые этим витамином. Они помогут восполнить его недостаток.

Кисломолочные продукты с живыми микроорганизмами, такие как ряженка, йогурты или биокефиры с пробиотиками, поддерживают баланс микрофлоры кишечника и способствуют укреплению иммунитета.

Врач-нутрициолог Игорь Строков выделяет 6 продуктов, которые особенно полезны зимой для укрепления иммунитета:

– **Бузина:** Этот фрукт богат антиоксидантами и может помочь в борьбе с воспалением, а также блокировать вирусы гриппа.

– **Зародыши пшеницы:** Это отличный источник цинка, антиоксидантов и витаминов группы B.

– **Шпинат:** Богат фолатом, клетчаткой, антиоксидантами, такими как витамин C, и другими питательными веществами.

– **Брокколи:** Содержит витамины A и C, а также антиоксидант глутатион.

– **Гранатовый сок:** Может помочь организму бороться с бактериями и различными видами вирусов, включая грипп.

– **Имбирь:** Хороший источник антиоксидантов и может облегчить тошноту и рвоту.

Путем включения этих продуктов в ваш рацион зимой вы можете укрепить свой иммунитет и защитить себя от болезней.