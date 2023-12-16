 

Илон Маск о климате: снижение выбросов углерода не угрожает цивилизации

16.12.2023, 19:30, Разное
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Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выразил свое мнение относительно климатических изменений на мероприятии в Риме, проводимом одной из правящих партий “Братья Италии”. Он подчеркнул необходимость сокращения выбросов углерода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем, Маск не считает, что эти изменения температуры представляют угрозу для цивилизации.

Илон Маск отметил, что люди извлекают углерод из почвы и выбрасывают его в атмосферу и море, что приводит к загрязнению окружающей среды и, в конечном итоге, к климатическим изменениям. Однако он считает, что в краткосрочной перспективе такой сценарий является чрезмерным.

Илон Маск призывает к разумному сокращению выбросов углерода на десятки миллиардов тонн в ближайшие десятилетия. Он утверждает, что, несмотря на возможные проблемы, вызванные изменениями климата в течение нескольких десятилетий, угрозы для существования цивилизации нет. Он также выразил уверенность в переходе человечества к устойчивой энергетике в будущем.

Следует отметить, что 15 декабря Грета Тунберг выразила критику в адрес итогового документа ООН по климату. Ранее были высказаны мнения о периодическом “режиме демона”, в который переходит Илон Маск.


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