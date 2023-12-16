 

Activision Blizzard заключит урегулирование судебного дела на $50 млн

16.12.2023, 19:30, Разное
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Компания Activision Blizzard, одна из мировых лидеров в индустрии видеоигр, намерена выплатить около $50 миллионов для разрешения иска, поданным департаментом гражданских прав штата Калифорния. Государственный регулятор обратился в суд, утверждая, что руководство Activision Blizzard игнорировало жалобы своих сотрудников на случаи сексуальных домогательств и дискриминации. Эту информацию пишет Tech Xplore, ссылаясь на статью в газете Wall Street Journal (WSJ).

Источники, близкие к ситуации, рассказали журналистам, что разбирательство по данному иску содействовало сделке по покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft за $69 миллиардов.

В феврале 2023 года Activision согласилась выплатить $35 миллионов для разрешения обвинений, выдвинутых Комиссией по ценным бумагам США, связанных с политикой раскрытия информации о притеснениях среди сотрудников. Комиссия обнаружила, что в компании отсутствовали процедуры для сбора и анализа жалоб со стороны сотрудников, пострадавших от неправомерного поведения на рабочем месте.

В то же время Activision Blizzard опровергла обвинения, выдвинутые государственными органами.

Activision Blizzard остается издателем популярных серий видеоигр, таких как Call of Duty, Warcraft, Overwatch, Diablo, а также хита для мобильных устройств – Candy Crush.


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